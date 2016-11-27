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В Москве неизвестные похитили у безработной жительницы 17 млн рублей

Инцидент произошел в квартире потерпевшей в столичном районе Аэропорт

На севере Москвы двое неизвестных похитили из квартиры безработной жительницы района Аэропорт деньги и ценности на сумму около 17 млн рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

В ведомстве пояснили, что 26 ноября с сообщением о краже в полицию обратилась женщина 1982 года рождения, которая проживает в одном из домов на Балтийской улице.

«Установлено, что двое неизвестных, взломав дверь, проникли в её квартиру, откуда похитили сейф, в котором находилась валюта, ювелирные украшения, после чего скрылись», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Согласно заявлению потерпевшей, ущерб от действий злоумышленников составил около 16,740 млн рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело.

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Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

В Москве неизвестные похитили у безработной жительницы 17 млн рублей

Инцидент произошел в квартире потерпевшей в столичном районе Аэропорт

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