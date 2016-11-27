Самолеты МЧС РФ не дали пожарам растространиться в Хайфу

Российские самолеты-амфибии Бе-200 ЧС не дали распространиться новым пожарам в Хайфу. В пресс-службе МЧС России сообщили, что самолеты тушили пожары около Иерусалима и Хайфы в течение суток.

«Благодаря совместной работе российских авиаторов с израильской противопожарной наземной группировкой от огня удалось отстоять город Хайфу, уже пострадавший от лесных пожаров», – сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС.

Российские самолеты прибыли в Израиль 25 ноября по поручению президента России. За два дня работы самолеты МЧС сбросили более 180 тонн воды.

Лесные пожары произошли в районе Хайфы на прошлой неделе, около 60 тысяч человек эвакуированы, пострадали более 130.