В посольстве Кубы в Москве открыта книга соболезнований по Кастро

В дипмиссии Кубы в Москве открыта книга соболезнований в связи со смертью легендарного революционера Фиделя Кастро. Все желающие смогут оставить в ней записи до 4 декабря.



Как передает ТАСС, на стенах зала в посольстве, где находится книга, развешаны фотографии Фиделя Кастро в разные эпохи его жизни. В помещении также находятся венки с траурными лентами и надписями «Всегда до победы!».

Жители столицы продолжают приносить цветы и свечи к зданию дипмиссии. Они приходят с плакатами, на которых написано: «Царствие небесное, Фидель, ты ушел непобедимым», «Куба и Фидель всегда в наших сердцах», «Прощай, мы тебя не забудем».

Напомним, Фидель Кастро ушел из жизни вечером 25 ноября в возрасте 90 лет. В связи со смертью легендарного революционера на Кубе объявлен девятидневный траур. Похороны политического деятеля состоятся 4 декабря в городе Сантьяго-де-Куба.