Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
27 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Премьер Финляндии заявил о важности диалога с Россией

Юха Сипиля пригласил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева посетить страну

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля пригласил премьера России Дмитрия Медведева посетить страну и заявил о важности диалога с РФ.

Об этом Сипиля заявил на собрании совета партии «Центр», передает финская телерадиокомпания Yle. Стабильность в мире поддерживает сохранение международных связей, в том числе с Россией, добавил он.

«Важность диалога с Россией осознают также на уровне всего Евросоюза, и нашу роль в этом ценят», — приводит слова премьера Финляндии «РИА Новости».

Читайте также:

Финский премьер: «Нам нужен диалог с Россией»

Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

Премьер Финляндии заявил о важности диалога с Россией

Юха Сипиля пригласил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева посетить страну

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Наталья Логвинова

предприниматель

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Наталья Треушникова

врач

Все мнения

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения

Мнение

Игорь Чернышенко

сенатор

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке