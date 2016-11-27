Премьер Финляндии заявил о важности диалога с Россией

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля пригласил премьера России Дмитрия Медведева посетить страну и заявил о важности диалога с РФ.

Об этом Сипиля заявил на собрании совета партии «Центр», передает финская телерадиокомпания Yle. Стабильность в мире поддерживает сохранение международных связей, в том числе с Россией, добавил он.

«Важность диалога с Россией осознают также на уровне всего Евросоюза, и нашу роль в этом ценят», — приводит слова премьера Финляндии «РИА Новости».