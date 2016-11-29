Сегодня среди всех отраслей легкая промышленность — одна из немногих, которая демонстрирует рост. В общей сложности на поддержку легпрома в этом году было выделено 2,2 млрд рублей. Эти средства позволили оказать значимое содействие целому ряду подотраслей, и мы ожидаем, что самые эффективные инструменты продолжат действовать и в следующем году.

Уже сегодня мы можем сказать, что по результатам девяти месяцев текущего года легкая промышленность демонстрирует рост: кожевенно-обувное производство выросло на 6,4%, а текстильное и швейное производство — в целом на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметен рост в производстве хлопчатобумажных и льняных тканей, нетканых материалов, трикотажных и чулочно-носочных изделий, спецодежды и прочих секторах.

Подъем отрасли стал возможным во многом в результате антикризисных мер, принятых в прошлом году, и прежде всего благодаря субсидированию процентов по кредитам, привлеченным на пополнение оборотных средств. Это очень востребованный инструмент поддержки, к которому обратились 42 предприятия, а объем субсидий превысил 650 млн рублей.

Сегодня производить вещи в России стало не только патриотично, но и экономически выгодно. К тому же у нас есть все ресурсы — и природные, и человеческие — для того, чтобы быстрыми темпами возродить легкую промышленность и выйти на мировой рынок.

К тому же мы видим движение покупательской активности в сторону российских товаров. Для каждого второго россиянина (52%) знание, что товар произведен в России, положительно влияет на покупку. А в категории «спортивная одежда» знание о том, что изделие сделано в России, стимулирует к покупке каждого третьего москвича.

Мы считаем, что разворот покупателей в сторону отечественных товаров — это в значительной мере эмоциональное проявление потребительского патриотизма. Наша задача — сделать этот тренд более управляемым и более стабильным. Для решения этой задачи Минпромторгом России был инициирован проект «Сделано в России».

На потребительском рынке ситуация достаточно неоднородна. Мы видим высокий потенциал многих российских товаров.

Например, за последние два года в России появилось качественное предложение и по пошиву, и по современным высокотехнологичным тканям — начали работу несколько крупных заводов в нескольких регионах страны. Это дает возможность ритейл-брендам, у которых есть собственные марки, не только отшивать в России, но и заказывать ткани для пошива изделий.

Часто в число высококачественных продуктов попадают не самые «раскрученные» региональные бренды или собственные марки торговых сетей. Это опровергает распространенное мнение о том, что качественные товары обязательно должны стоить дорого. Высококачественные товары, произведенные в регионах, выходят на федеральный уровень. Так произошло с красной икрой, детской одеждой и т.д.

Для Минпромторга «Сделано в России» представляет собой долгосрочный межведомственный проект, задачей которого является усиление эффекта страны происхождения и на внутреннем, и на внешних рынках. В рамках этого проекта Роскачеством был утвержден российский «Знак качества».

Система его присвоения основана в первую очередь на объективных лабораторных испытаниях самого товара, который закупается непосредственно в местах продажи. Существенным отличием от советской системы стало присвоение знака конкретному качественному товару, а не производителю, предприятию или торговой марке.

Форуму легкой промышленности, который прошел 24–25 ноября, предшествовало другое важное мероприятие — форум «Антиконтрафакт-2016». В рамках мероприятия нам удалось договориться с коллегами из ЕАЭС о совместных мерах борьбы с контрафактом.

В нашей стране задача курировать эту работу в комплексе возложена президентом на Государственную комиссию, координирующую деятельность заинтересованных ведомств, регулирующих, надзорных и правоохранительных органов по противодействию незаконному обороту товаров. Комиссия осуществляет свои полномочия и на общефедеральном уровне, и имеет свои региональные подразделения, возглавляемые непосредственно губернаторами.

Всего за год работы Госкомиссии был подготовлен ряд соответствующих законодательных инициатив. Положительный опыт ее деятельности уже оценили наши партнеры по Евразийскому союзу. В Казахстане уже создана Межведомственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Белоруссия сейчас решает вопрос о создании такой же структуры, и мы уже приняли совместное заявление о взаимодействии в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции.

Аналогичный документ на полях этого форума мы подписали с Суреном Гамлетовичем Караяном — министром экономического развития и инвестиций Армении. Таким образом, фактически уже определены национальные структуры, которые будут играть определяющую роль в совместном решении данной проблемы.

Важным направлением работы Госкомиссии стала реализация пилотного проекта по маркировке меховых изделий. В результате мы обеспечили своевременный старт программы и относительно комфортную адаптацию бизнеса к новым правилам.

Напомню, что с 1 апреля в России был запущен добровольный эксперимент по маркировке меховых изделий. Он полностью дублировал пилотный проект и предоставил всем желающим возможность разобраться в системе, приобрести необходимое количество контрольных знаков, настроить свои бизнес-процессы. Уже с начала эксперимента, в котором приняли участие почти 1,5 тыс. участников мехового рынка, мы увидели положительный эффект.

А цифры по рынку, которые мы получили с начала реализации пилотного проекта, превышают самые смелые экспертные прогнозы. До ноября текущего года в России в пилотном проекте было зарегистрировано почти 7 тыс. участников.

Благодаря этому проекту мы смогли увидеть реальные масштабы рынка, его структуру, особенности бизнес-процессов. Это все позволяет обеспечить эффективный контроль и собираемость обязательных платежей. Кроме того, мы получили уникальный аналитический инструмент, который позволит принимать более эффективные решения по развитию отрасли.

Мы видим, что оказываемая поддержка легкой промышленности дает ощутимые результаты. И это только первые шаги. У российской легкой промышленности сегодня есть уникальная возможность встроиться в мировую систему разделения труда, используя естественные конкурентные преимущества. А наше население должно знать и ориентироваться в том, что оно приобретает качественную продукцию высоких стандартов по доступным ценам.

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