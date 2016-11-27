Более 900 гражданских покинули Алеппо по коридорам безопасности

903 мирных жителя покинули восточные районы Алеппо, среди беженцев — 119 детей.



По данным российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, более 900 гражданских покинули Алеппо только за минувшие сутки.

Люди покидают удерживаемый боевиками район Джабаль-Бидару восточного Алеппо. Город оставили восемь боевиков, вышедших из Алеппо по предоставленным российским Центром примирения и властями Сирии коридорам безопасности.