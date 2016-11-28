Выбор Астаны

В декабре нынешнего года Казахстан отмечает четверть века своей независимости. Всего за 25 лет руководству республики удалось наладить устойчивые партнерские отношения практически со всеми крупнейшими игроками на мировой арене, избежать серьезных внутренних потрясений и обеспечить стабильный экономический рост. Для нашего непростого времени, согласитесь, результат впечатляющий. В чем, так сказать, секрет? Попробуем разобраться.

Конечно, в Казахстане мне приходилось бывать неоднократно. Особенно в советские годы. Но, как правило, на войсковых полигонах. Эмба, Сары-Шаган, Курдай, Актау, естественно, Байконур... А из крупных городов бывал только в Алма-Ате. В Астане, или, как она тогда называлась, Целинограде, — ни разу.

И вот накануне 25-летия независимости я оказался в Астане. Сказать, что новый город меня поразил, — не сказать ничего. Сегодня столица страны — это звезда Казахстана, отражение всего того, чего добилась республика за годы своей независимости. 10 июня будущего года здесь откроется международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017», посвященная энергии будущего. И эта выставка тоже свидетельствует о многом. Организаторы ожидают, что за три месяца ее посетят 5 млн человек — колоссальная цифра.

Все здания и сооружения ЭКСПО-2017 раскинулись на площади более 170 га. Среди них жилые дома для сотрудников павильонов, похожие на те, что мы строили перед Олимпиадой в Сочи, да и сами павильоны, центральный среди них — 80-метровая в диаметре многоэтажная стеклянная сфера, конгресс-холл, спроектированный знаменитым архитектором Захой Хадид, — все это уже практически готово.

Несмотря на то что мороз прихватывал по-настоящему (минус 30 со степным ветерком — не сахар), организаторы выставки делали все, чтобы поподробнее познакомить меня и моих коллег и с самой выставкой, и с Астаной.

Понятно, кончено, что хозяева всегда стремятся показать гостям все самое лучшее, что есть у них в доме, но складывалось впечатление, что в Астане им для этого особенно стараться и не требовалось. Миллионный город, выросший в голой степи за каких-то неполных двадцать лет, поражает воображение, хотя журналистам, повидавшим не одну столицу мира, было с чем сравнить. И каждый находил здесь то кусочек Абу-Даби, то частицу Парижа, то что-то от Пекина или Шанхая, то родную Москву, то Санкт-Петербург, то какое-то напоминание о Риме или Стамбуле. Разве что Босфора не хватало, а полноводный Ишим, который делит город на новый и старый, был скован прочным льдом. И ассоциации с разными столицами — не только плод воображения много путешествовавшего и пишущего человека. Оказалось, что участие в строительстве казахстанской столицы действительно принимали ведущие архитекторы мира. Кроме Захи Хадид, которую мы уже упоминали, здесь отметились и англичанин Норман Фостер, и японец Кисе Курокава, и итальянец Манфреди Николетти, и казахский мастер Акмурза Рустембеков...

Перечислять достопримечательности, построенные ими, не хватит никакой газетной площади. Но нельзя не сказать о символе города — 97-метровом монументе «Байтерек» («Тополь», или «Древо жизни», как его называют в народе). На вершине монумента — в символическом яйце легендарной птицы Самрук, похожем на Солнце, находится макет земного шара, вокруг которого, как лепестки цветка, семнадцать пластинок с автографами представителей главных мировых религий, гарантировавших городу мир и процветание.

Не собираюсь никому петь дифирамбы, но назовите мне еще одну страну на просторах бывшего Союза, которая за последние двадцать пять лет умудрилась ни с кем не поссориться, избежать майданов и «цветных революций», стать если не другом, то партнером для всех государств Запада, Востока и Юга, сохранить равновесие между Россией и США, ЕС и Россией, Россией и НАТО, не забудем и о Китае, при этом остаться одним из лидеров Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества, землей, где русский язык наряду с казахским стал официальным языком государства... В каком еще городе, как в Астане, есть католический собор, который освящал папа римский, синагога, которую открывал главный раввин Израиля, мечеть, которую подарил эмир Катара... Здесь есть целые жилые кварталы и гостиницы, построенные на деньги Эмиратов и России, школы с обучением на французском, английском, итальянском, испанском языках (о русском не упоминаю, это само собой разумеется). Словом, если вы что-то хотите понять о Казахстане, приезжайте в Астану.

Но вот вопрос: за счет чего удалось республике за такой короткий исторический промежуток построить этот город? Об участии в этом процессе дружественных Казахстану государств мы уже упоминали. О мудрой внутренней и международной политике его руководства — тоже. Но нужны еще деньги, и немалые. Их обеспечили стране нефть и газ, которые здесь в избытке имеются. А еще очень разумные затраты на оборону. Военный бюджет Казахстана — $12 млрд, ВВП — $454 млрд. Процентное соотношение каждый может подсчитать сам.

Армия у Астаны небольшая, но очень сильная, в чем автор этих строк не раз убеждался на совместных учениях. При этом республике не нужно тратиться на стратегические ядерные силы, на атомные подводные ракетоносцы и дальние бомбардировщики, на крейсера и эсминцы с «Ониксами» и «Калибрами» на борту, на систему ПРО и предупреждения о ракетном нападении со спутниковой группировкой... Все это есть у ее ближайшего союзника и побратима — у России. Дружба и сотрудничество с нашей страной для Казахстана — не выгода, а внутренняя, если хотите — душевная потребность, как потребность человека в семье, родных и близких. Гарантия ее безопасности и развития.

Конечно, можно прожить и без семьи. Но это не выбор Астаны. Ее сущность — жить в мире и процветании, который ей завещали семнадцать мудрецов, чьи автографы хранятся на вершине «Байтерека».

Автор — военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке

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