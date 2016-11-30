Вячеслав Быков: «Стараюсь не знать зарплаты своих хоккеистов»

Проживающий в Швейцарии легендарный отечественный хоккеист и тренер Вячеслав Быков на прошлой неделе приехал в Москву. Поводом для его визита в столицу стало участие в официальном запуске компанией ICEBERG облачного сервиса хоккейной статистики, который собирает данные о ходе игры и поведении хоккеистов на льду и помогает формировать решения относительно тренировочного процесса команды, расстановки игроков на поле, стратегии и тактики ведения игры с тем или иным соперником. Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира, в бытность тренером приведший сборную России к первым после 15-летнего перерыва победам на чемпионате мира (2008, 2009 годы), а «Салават Юлаев» и СКА — к Кубку Гагарина, в интервью корреспонденту «Известий» Алексею Фомину рассказал о важности внедрения новых технологий в мировом хоккее, готовности поработать помощником у своего соратника Игоря Захаркина в «Салавате Юлаеве», а также не исключил, что по примеру главного тренера сборной Европы по хоккею и президента футбольного «Саутгемптона» Ральфа Крюгера мог бы согласиться на работу менеджером в другом виде спорта.

— Чем вас заинтересовал сервис хоккейной статистики?

— Вообще, я стараюсь не знать цифры в спорте. Не сторонник, например, того, чтобы тренер был в курсе доходов хоккеистов. Мне это неинтересно. Людьми проще управлять, не зная их зарплату, — тогда ты не сможешь их упрекать в том, что кто-то получает больше, а кто-то меньше. Это дает возможность фокусироваться только на профессиональных качествах.

Но сегодня в плане технологий спорт в целом и хоккей в частности ушел настолько далеко, что за счет глубокой статистики можно заранее определить качества того или иного игрока. И при должном анализе вы можете приобрести подходящего по уровню и соответствию игровой философии клуба хоккеиста. Значительно увеличиваются и шансы избежать промахов при селекции. А если собирать накопленную с помощью системы информацию в единую базу данных, то и у Федерации хоккея России (ФХР), и у сборных команд России появится возможность объективно оценить возможности и текущее состояние хоккеистов, которые претендуют на то, чтобы представлять нашу страну на международной арене.

В СССР спортивная наука была на высоком уровне, в том числе по части статистики. И я сам видел, как это использовалось в сборной Виктором Тихоновым и Владимиром Юрзиновым, что позволяло добиваться выдающихся результатов на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Но тогда многое приходилось делать вручную.

Когда я возглавлял сборную России, мой ближайший помощник Игорь Захаркин, возглавлявший кафедру теории и методики хоккея в РГУФК (Российский государственный университет физической культуры и спорта), в качестве практического занятия часто поручал студентам обработку статистики наших матчей. Тогда, 10 лет назад, это являлось инновацией, сейчас мы бы безнадежно отставали с таким подходом.

— На прошедшем в Торонто Кубке мира главным открытием стала сборная Европы, собранная из хоккеистов разных стран незадолго до старта турнира, но вышедшая в финал под руководством Ральфа Крюгера. Вы с ним общались, когда он тренировал сборную Швейцарии?

— Это человек, сделавший сам себя. Он умеет правильно донести свое видение до подопечных. Тембр голоса Ральфа априори позволяет ему добиться уважения со стороны оппонента. Он как удав, который сначала убаюкивает, а потом съедает вас. Есть такой тип людей, которые совершенно феноменально умеют работать с публикой. Я несколько раз был на лекциях Крюгера — он умеет доносить мысли не только как тренер, но и как хороший менеджер. Не случайно он преуспел и в качестве президента английского футбольного клуба «Саутгемптон».

— В последнее время вы тоже часто стали выступать с лекциями и мастер-классами в школах менеджмента. Нет желания повторить опыт Крюгера в футболе?

— У меня ведь диплом тренера по хоккею и футболу, я закончил соответствующую кафедру в Ленинграде, в Университете физкультуры имени Лесгафта. Поэтому быть менеджером в футболе — это реально. Но это должен быть чистый менеджмент, не касающийся технической составляющей футбола. Как бы мы ни любили и ни знали этот вид спорта, но тренировать в нем должны профессионалы. Я же в этом смысле дилетант. А менеджмент клуба — это работа с людьми, управление людьми. Если у вас есть правильный взгляд на дело, то с небольшими поправками на специфику конкретного вида спорта вы можете преуспеть на подобной руководящей работе.

— Игорь Захаркин уже закрепился в КХЛ как главный тренер. Уже задумывались над тем, что при возобновлении тренерской практики «выдернуть» его из «Салавата Юлаева» вам будет сложно и придется искать нового старшего тренера в свой штаб?

— Я могу у него ассистентом поработать. У нас тандем, мы дополняем качества друг друга. Я никогда не разделял себя с Игорем. Да, последнее решение — за главным тренером. Но оно возникает после дискуссий внутри клуба.

— СКА перед этим сезоном собрал лучший в КХЛ состав хоккеистов, назначил его тренировать штаб сборной России во главе с Олегом Знарком, и теперь он лидирует в регулярном чемпионате, громя почти всех соперников. Это не напоминает чемпионат СССР и доминирование в нем ЦСКА?

— Прерогатива для нашего хоккея сейчас — это интересы сборной. Под эту цель создали базовый клуб. По крайней мере так преподносится ситуация. Поставлена такая задача, и выбран подобный путь. В будущем мы проанализируем результаты этой концепции и поймем, насколько она эффективна.

— Уровень КХЛ не страдает от этого?

— Из любой ситуации каждый может выжать для себя максимум. Да, клубы будут противостоять очень сильному сопернику. Но есть положительный аспект — все команды получают возможность соизмерить свой текущий уровень со СКА. И, проанализировав ошибки в играх с петербургским клубом, стремиться к его уровню. Клубы не должны падать до уровня других — они должны тянуться к лучшим. И СКА в данном случае начинает толкать моду, зачинать ее. Я сейчас отталкиваюсь от этого фактора, а негативные моменты потом можно будет проанализировать и нивелировать их. Конечно, интересно, когда клубы имеют примерно одинаковые возможности комплектования команды. Но это зависит от системы, которую мы построили, от финансов, от драфта, где лучшую молодежь отдают худшим клубам, чтобы они тянулись наверх. Но сейчас в нашем хоккее выбран такой путь, какой есть. И хоккейное сообщество должно его пройти. И уже потом анализировать, где были перегибы и что нужно менять. Но делать это нужно совместно, без поиска виноватых и огульной критики.

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