Берлускони не исключает своего участия в выборах

80-летний Сильвио Берлускони не исключает, что снова сможет принимать участие в выборах.

Политик ожидает решения Европейского суда в Страсбурге, куда его адвокаты подали ходатайство об отмене приговора итальянского кассационного суда. Бывший премьер-министр Италии уверен, что суд в Страсбурге вынесет оправдательный вердикт по его делу, сообщает ТАСС со ссылкой на Il Messaggero.



В 2013 году экс-премьера Италии признали виновным в финансовом мошенничестве и создании теневых фондов, ему запрещено принимать участие в выборах и занимать госпосты в течение восьми лет.