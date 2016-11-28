Цена свободы

Вряд ли в Европе можно найти более пророссийскую страну, чем Сербия. Нас объединяют не только историко-культурные связи, имеющие неприятную привычку рваться в самый неподходящий момент, но и куда более прочный экономический фундамент. Энергетические секторы наших стран тесно переплетены, а 15% бюджета Сербии формирует Naftna Industrija Srbije (NIS), принадлежащая «Газпром нефти». Сербия прекрасна, а русские здесь — желанные гости. Однако вступление Сербии в ЕС и сближение с НАТО, о чем говорил на прошлой неделе сербский премьер-министр после встречи с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом, ставят перед нами новые вопросы.

Всего 17 лет прошло с тех пор, как Сербию, обескровленную гражданской войной, США и их союзники по НАТО решили «вбомбить в каменный век», после чего больше десяти лет душили санкциями.

Одной из главных целей натовских бомбардировщиков оказались нефтеперерабатывающие предприятия. «Гуманитарные» бомбы не только убивали гражданское население, но и отбрасывали сербскую промышленность на десятилетия назад. НПЗ в городе Панчево пережил бомбардировку и смог восстановить работоспособность уже в 2000 году. Однако не полностью. Если перед войной суммарная мощность местных НПЗ по переработке нефти составляла порядка 9 млн т в год, то после войны она снизилась до 7,3 млн т нефти в год. Упало и качество продукции.

В 2000-х страна пережила страшный экономический кризис. Кроме прочего были сокращены вложения в геологоразведку, ремонт и разработку месторождений. К 2009 году добыча нефти в Сербии снизилась до 600–700 тыс. т в год, еще около 300 тыс. т на условиях концессии и совместной разработки извлекались в Анголе. При этом реальные ежегодные потребности республики составляли от 3,8 млн до 4,3 млн т.

На NIS висели долги почти в $950 млн, часть активов давно была, скажем так, национализирована по факту соседними государствами, а заправочная сеть состояла преимущественно из станций, которые строили во времена Иосипа Броз Тито. Качественное топливо, как и высокотехнологичное оборудование продавать Сербии запрещалось. Своего она производить не могла.

И вот, в январе 2008 года Россия заключила с Сербией комплексное Межправительственное соглашение по проекту «Южный поток» и подземному хранилищу газа (ПХГ) «Банатский двор». Не теряя темпов, в конце 2008 года «Газпром нефть» подписала договор купли-продажи 51% акций NIS за €400 млн.

К тому моменту NIS успешно генерировала только убытки: 2008 год компания окончила с убытком порядка €82 млн. А с 2010 года она стала приносить многомиллионную прибыль. Сегодня NIS — один из крупнейших экспортеров страны. В 2012–2013 годах компания стала приносить до 10% всех поступлений в казну Сербии. А сегодня эта доля достигла 15%.

Такой успех обошелся российскому инвестору в общей сложности в €2,5 млрд, инвестированных в развитие NIS с 2009 года.

Но тут возникает важное обстоятельство: с 2005 года Сербия вела переговоры о вхождении в Европейский союз, в 2009 году она подала заявку на вступление, а в марте 2012 года получила официальный статус кандидата в члены Евросоюза.

С одной стороны, довольно успешное ведение переговоров с ЕС говорило российскому бизнесу, что скоро со страны снимут санкции, режим торговли будет облегчен. В то же время перспектива вступления Сербии в ЕС несет с собой определенные риски. Сербская нефтепереработка Европе не нужна — мощностей там избыток, а если сербские заводы и купят, то только для того, чтобы выжать из них остатки, а затем закрыть. Действительно, зачем выпускать качественное топливо в Сербии, если для этого есть уважаемые компании из Австрии? Для российского же бизнеса актив в Сербии был не конкурентом, а своего рода выходом на платежеспособные рынки Европы.

Уже сегодня правительство Сербии постепенно «закручивает гайки», требуя, чтобы NIS платила больше налогов, больше дивидендов. Это противоречит межправительственным соглашениям? Не страшно, можно инициировать расследование законности приватизации, а с ним и инициировать пересмотр этих неудобных соглашений. Расследование длится уже два года, и новостей о его прекращении не видно. Тем временем общественное мнение обрабатывается соответствующим образом. Альтернативный взгляд хоть и наличествует в сербском информполе, но звучит очень слабо.

А как же дружба с Россией? По глубочайшему убеждению автора этих строк, который, конечно же, может ошибаться, все сербские политики благополучно ведут страну в ЕС. А вход в ЕС прегражден всем известным тамбуром с надписью «НАТО». Кстати, со вступлением Сербии в ЕС разорвется и большинство торговых связей с Россией. Ведь в составе Евросоюза Сербии уже не удастся уклоняться от прямых распоряжений ввести санкции против нашей страны. И сами сербы прекрасно это понимают. Но готовы ли они отказаться от пути в ЕС, если этот путь не отвечает их национальным интересам?

Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики

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