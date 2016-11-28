Футбольным хулиганам закроют окно в Европу

Неоднократным нарушителям административного запрета на посещение массовых спортивных мероприятий могут ограничить выезд за границу во время проведения международных соревнований. Соответствующие поправки в законодательство разработало Министерство спорта. Подобный запрет уже действует в некоторых европейских странах, например Великобритании, на основании Конвенции Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий. МВД и ФСБ инициативу поддерживают, в футбольных клубах отмечают, что фанаты сами заинтересованы в том, чтобы выявлять так называемых «хулиганс».



Что предлагается

В Министерстве спорта предлагают внести поправки в законодательство, регулирующее правила поведения болельщиков на стадионах. Как рассказал «Известиям» собеседник в ведомстве, разработка документа вышла на финальную стадию и он скоро поступит для согласования в профильные ведомства.



Согласно документу может быть введена категория «грубые нарушения», за которые предусмотрены серьезные штрафы. Их размер еще обсуждается в ведомстве. За нарушение административного запрета на посещение мест проведения спортивных соревнований в дни их проведения (речь в первую очередь о футбольных матчах) может быть временно ограничен выезд из РФ, например, на время проведения еврокубков для болельщиков, неоднократно нарушивших правила поведения на стадионе.

Также обсуждается возможность об исключении болельщиков-нарушителей из состава фан-клубов и создание специальных условий для расторжения возможных договоров между спортивными клубами и объединениями болельщиков в случае неоднократного грубого нарушения членами таких объединений правил поведения на спортивных мероприятиях.

В ведомстве полагают, что эти меры приведут российское законодательство в соответствие с Конвенцией Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий.

Международный опыт

Временный запрет на выезд за рубеж отдельных категорий футбольных фанатов уже действует в некоторых странах Европы. Наиболее жесткие запреты в отношении болельщиков действуют в Великобритании, где было принято сразу несколько законов о поведении зрителей на футбольных стадионах.



Практически за любое хулиганство на стадионе в Англии предусмотрена уголовная ответственность. Дополнительно суд может запретить ходить на футбольные матчи как внутри страны, так и за ее пределами. При этом такой запрет может действовать и на основании судимости, и в качестве превентивной меры. У некоторых категорий болельщиков на время проведения чемпионатов могут изымать загранпаспорт.

Кроме того, в Великобритании широко развита система членства в футбольных клубах и иных спортивных организациях. Эти структуры сами оказывают активную помощь в выявлении хулиганствующих болельщиков. Например, за нарушения на стадионе болельщик может быть лишен членства, а, кроме того, в отношении него выносится решение о запрещении выезда на матчи, проходящие за рубежом.

Законы об обеспечении безопасности зрителей приняты и в некоторых землях Германии. Так, например, за нарушения на стадионах, связанные с причинением ущерба, решениями клубов правонарушителю может быть вынесен запрет на посещение футбольных матчей на срок до пяти лет, причем в случае невыполнения данного запрета правонарушитель может быть осужден на срок до шести месяцев.

В целях предупреждения выезда так называемых «хулиганс» на международные футбольные матчи у полиции Германии есть право выносить фанатам категории В и С предупреждения об ответственности за самовольный выезд. За ними также может быть установлен официальный контроль.

Одна из превентивных мер — временное изъятие паспорта, исключающее возможность купить билет на поезд или самолет. Фанатов могут пригласить и на профилактическую беседу в полицейский участок. В случае неявки в полицию болельщик может быть оштрафован на сумму до €500 или подвергнут административному аресту. Информация о лицах, которым вынесено такое ограничение, передается в пограничные службы для контроля.

После введения закона в действие от немецких болельщиков стали поступать многочисленные жалобы на нарушение их конституционных прав на просмотр футбольных матчей на стадионах, однако по всем подобным искам к полиции суд принимал отрицательные решения.

Ограничения на посещение футбольных матчей — проход только по личным идентификационным картам — также приняты в Италии и Польше. Причем в Италии запрет на посещение принимается решением комиссара полиции, а в Польше — решением самого футбольного клуба.

Российская практика

Закон, регламентирующий правила поведения зрителей на спортивных мероприятиях, был принят в июле 2013 года (вступил в силу с 20 января 2014 года), а в декабре 2013-го правительством были утверждены правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.

Согласно действующему законодательству за нарушение правил поведения во время спортивных соревнований предусматривается штраф 10 тыс. рублей, нарушитель также привлекается к обязательным работам до 160 часов с возможным запретом на посещение матчей от полугода до трех лет. Если правонарушение будет совершено повторно или приведет к срыву или приостановке матча, то в этом случае штраф составит до 15 тыс. рублей. Кроме того, болельщика-нарушителя могут арестовать на срок до 15 суток с запретом на посещение соревнований на срок от шести месяцев до семи лет.



Собеседник «Известий» в МВД РФ пояснил, что ведомство уже ведет черный список болельщиков, обмениваясь данными о гражданах, которым запрещен вход на стадионы, с аналогичными структурами других стран. Решение о создании такого списка было принято в июле 2016 года после многочисленных драк и конфликтов на чемпионате мира по футболу во Франции.

Сейчас в российском списке 53 человека. Он опубликован на сайте МВД. В случае выявления этих людей в местах проведения официальных спортивных соревнований они будут привлечены к административному штрафу в размере от 20 до 25 тыс. рублей или административному аресту на срок до 15 суток. Это касается и чемпионата мира по футболу-2018, и российского чемпионата, уточнили в МВД РФ.

О необходимости выделить отдельный штат специалистов, которые будут работать с фанатской средой на массовых спортивных мероприятиях «Известиям» рассказали и в ФСБ. Собеседник в ведомстве пояснил, что это решение было принято еще в конце нулевых: тогда стало известно, что часть радикалов-националистов, которые организовывали массовые драки, обвинялись в убийствах лиц другой национальности или участвовали в подготовке взрывов, составляют активную часть фанатского сообщества. Тогда же, по словам собеседника «Известий», в одном из оперативных подразделений ФСБ для совместной работы со спортивными организациями было выделено несколько специалистов, хорошо знающих, как устроено молодежное экстремистское движение, и имеющих опыт работы с боевиками на Кавказе.

С 2008 года сотрудники подразделения начали выезжать за рубеж на массовые мероприятия в качестве наблюдателей, чтобы накопить опыт. В частности, речь идет об Олимпиаде в Китае и чемпионате мира по футболу в ЮАР.

— С учетом приобретенных знаний, подписанных соглашений с аналогичными подразделениями других стран были наработаны методы общения и сдерживания с фанатской средой не только России, но и других стран, — рассказал собеседник в ведомстве. — Главная задача в рамках работы с приезжающими болельщиками — отследить тех, кто, возможно, находится в розыске, причастен к международным террористическим организациям. Этих людей мы не пропустим, — заверил он.



Мнение экспертов

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ужесточение законодательства поддерживает, однако напоминает, что закон о болельщиках уже есть.

— Дело в том, что уже вышел закон о болельщиках, где четко всё это расписано, — сказал «Известиям» Колосков. — Закон есть закон, его надо выполнять. Закон предусматривает несколько уровней ответственности, в том числе уголовную. Поэтому всё закономерно. До тех пор, пока люди не будут иметь персональную ответственность за свои деяния, мы никогда порядка не наведем. Англичане в свое время дали волчий билет особо ретивым хулиганам, запретили им посещение стадионов у себя и выезд за границу.

Новый председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин пока оказался не готов к комментариям.

— Я только вступил в должность и начинаю вникать в дела. На следующей неделе проведу общее совещание комитета, чтобы разобраться с приоритетом вопросов и проблем. А после этого уже расскажу, что мы будем делать. Это вопрос довольно серьезный, с ходу на него не ответишь. Мне нужна как минимум неделя, — заявил он «Известиям».

Менеджер дирекции по работе с болельщиками московского «Локомотива» Иван Кузнецов считает, что с реализацией нормы о запрете на выезд могут возникнуть сложности.

— Такое практикуется, например, в Англии, где тысячи человек состоят в черных списках и перед матчами клубов в тех или иных странах их вызывают для отметки, — пояснил «Известиям» Кузнецов. — Другое дело, как это могут у нас реализовать. Грубо говоря, попал ты в списки, спустя один-два года решил куда-то поехать (например, с семьей на отдых), а поездка совпала с матчами — в период летних отпусков в июне раз в два года проводится крупный футбольный турнир, где часто играет наша сборная. И получается, что человек может оказаться привязан к этим обстоятельствам и не уехать даже по личным делам. А учитывая, как у нас реализуются многие вещи, такая ситуация вполне может возникнуть.

Кузнецов выразил сомнения и относительно смысла введения пункта про условия разрыва договоров между футбольными клубами и клубом болельщиков (КБ).

— Большинство фанатских объединений в стране неформальные, без договора с клубом и персонального членства, — сказал Кузнецов. — Более того, там, где есть организованные фан-клубы, имеющие договор с футбольным клубом, — это, как правило, не организации, контролирующие самых активных фанатов. То есть «косячить» будут одни, а санкциям подвергаться другие. А в случае если подобный официальный КБ придет к фанатам и скажет: «Ребят, ведите себя тише», ответ будет в стиле «Вы получаете деньги от клуба, а спрашиваете с нас».

Кроме того, по словам Кузнецова, на неофициальном уровне подобная практика уже есть: фанатские объединения получают деньги на акции и за выполнение функций стюардов на трибуне, а клуб оставляет за собой право после «неудачных» матчей что-то урезать или вообще прекратить отношения.



— Соответственно фанаты сами заинтересованы в порядке на трибуне и могут «прессовать» себе подобных «несистемных» персонажей. С персональным членством еще прозаичнее. На словах можно приостановить всё что угодно, но если человека не хотят видеть на трибуне, его должен будет «забанить» сам футбольный клуб. Если он «забанен» в клубной системе, то членство в объединении болельщиков — вещь вторичная, так как на футбол ты уже не попадешь.