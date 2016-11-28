Феномен мировой политики

Фидель Кастро — феномен в мировой политике. Это человек, который сыграл огромную роль, в первую очередь, в жизни Кубы и ее народа.



После штурма казарм Монкада в 1953 году и того, что было после, он сумел сплотить людей так, что в течение долгих десятилетий Куба выстояла в условиях жесточайших санкций. При этом страна сохранила самобытность и упрочила экономическое положение, несмотря на тяжелейшие условия. Хотя, приезжая на Кубу, мы видели, что в чем-то жизнь как будто остановилась в 1950-х. С тех пор не строилось шикарных вилл, не завозилось суперсовременных машин - по улицам ездили старые автомобили, которые служили долгие годы.

Фидель Кастро — политик, сумевший выстроить отношения с новыми партнерами, прежде всего с Советским Союзом. Уже в ходе новейшей истории, будучи человеком весьма немолодым, бессменный лидер кубинского народа Фидель и все семейство Кастро сумели наладить новые конструктивные экономические и политические связи, которые представили миру на международных площадках образ новой Кубы — Кубы открытой для сотрудничества.

Против санкций в отношении Кубы в этом году в очередной раз выступила Государственная дума VII созыва, на Генеральной Ассамблее ООН была принята соответствующая резолюция. Но режим изоляции продолжился. Зажигательные речи Фиделя Кастро, его невероятная харизма, глубочайшее уважение народа помогали жителям этой страны чувствовать себя счастливыми. И, несмотря на тяжелые условия жизни, строить вместе новую Кубу.

Фидель Кастро — политический лидер, вызывающий к себе уважительное отношение даже у оппонентов. Это громадная политическая фигура. У политиков и политологов практически всех стран мира (хотя, может быть, в научных работах кто-то будет его критиковать) не вызывает сомнений, что Кастро сумел сплотить народ, построить новую Кубу, найти партнеров.

Какой бы ни была Куба после Фиделя, я уверен, что его брату Раулю удастся удержать власть, основываясь на традициях, заложенных старшим братом.

Вторая волна американской экспансии на Кубу вряд ли возможна. Допускаю, что в ближайшее время американо-кубинские отношения перейдут в новую конструктивную стадию. Это, конечно, произойдет не завтра и, конечно же, Куба уже никогда не будет страной-сателлитом.

Уход Кастро не отразится на российско-кубинских отношениях, они останутся прочными. Сейчас сотрудничество между нашими странами чуть более разрежено, чем в советское время, но мы наращиваем объем, в том числе и в родной для меня плоскости парламентской дипломатии.

Кубинский фактор всегда играл серьезную роль в отношениях СССР и Америки. И сейчас отношения России со странами Латинской Америки, складывающиеся десятилетиями, останутся по-прежнему конструктивными и весьма тесными. Мы хорошо знаем кубинский народ, его традиции, его сегодняшний день, чем живут и дышат кубинцы.

Главная заслуга Фиделя Кастро в том, что в мировой архитектуре конца ХХ столетия, в системе международных отношений он сумел отстоять роль новой суверенной Кубы, которая, подчеркну еще и еще раз, выстояла, несмотря на жесточайшие санкции. Думаю, что это будет главный фактор, который определит место Кубы в региональной и мировой архитектуре уже нового, XXI столетия.

Автор — председатель комитета Госдумы по международным делам