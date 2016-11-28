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Рахимов: «Спартак» заслуженно находится на первом месте в РФПЛ»

Главный тренер грозненского «Терека» Рашид Рахимов — об игре против «Спартака», трансферных целях клуба и эмоциональном срыве Георге Грозава

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В одном из центральных матчей 15-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) грозненский «Терек» на своем поле потерпел поражение от московского «Спартака» (0:1). Команда из Чеченской Республики впервые за последние пять лет не смогла добиться победы над красно-белыми на «Ахмат-Арене». Однако, несмотря на эту неудачу, выступление «Терека» в нынешнем сезоне можно назвать крайне успешным. После первого круга грозненцы занимают 4-е место в РФПЛ и находятся в еврокубковой зоне. После матча со «Спартаком» корреспондент «Известий» побеседовал с главным тренером «Терека» Рашидом Рахимовым, который уже на протяжении трех лет трудится в грозненской команде. Российский специалист поделился своими впечатлениями от игры с красно-белыми, рассказал о клубной селекции и вспомнил свои игровые годы.

— Почему не удалось добиться положительного результата в игре со «Спартаком»? У «Терека» снова были проблемы с реализацией?

— В футболе так случается. Всё реализовать нельзя. А сегодня мы и вовсе ничего не реализовали. В таких матчах и большого количества моментов не бывает. Именно по организации игры и самоотдаче у «Терека» многое получилось. Но всё-таки нам не хватает качества и индивидуального мастерства. Иногда именно эти факторы решают исход матчей. Того же самого не хватило, к примеру, в игре с «Томью» в прошлом туре. Но считаю, что саму игру мы показываем неплохую.

— «Терек» впервые за пять лет проиграл в Грозном «Спартаку», при том, что у красно-белых было не очень много моментов. Чем команда Массимо Карреры отличается от «Спартака» прошлых лет?

— С Массимо Каррерой у «Спартака» добавился прагматизм. Обратите внимание, как они стали играть в обороне — футболисты быстро возвращаются назад и очень компактно играют в защите. Сразу после забитого гола и до самого конца матча можно было увидеть у «Спартака» насыщенную, вязкую оборону. Если вспоминать второй тайм, то они всего 2–3 раза дошли до наших ворот. Этот прагматизм — что-то совершенно новое для красно-белых. Игра «Спартака» стала более сбалансированной. Считаю, что москвичи по праву находятся на первом месте в турнирной таблице, потому что показывают стабильную игру.

— Вы встречались с Массимо Каррерой и на футбольном поле. В 1993 году ваш «Локомотив» играл в 1/32 Кубка УЕФА с «Ювентусом», за который тогда выступал нынешний наставник «Спартака»...

— Конечно, я помню тот матч. Выездную встречу мы проиграли 0:3, а дома уступили 0:1, но играли неплохо. У «Ювентуса» тогда был очень сильный состав: Конте, Баджо, Раванелли. Помню и Карреру, он был неплохим защитником. Кстати, после матча со «Спартаком» немного поговорили с Массимо о том матче.

— Не показалось, что футболисты «Спартака» играли слишком жестко?

— Мы тоже играли не мягко. Футбол — контактная игра, поэтому жаловаться на жесткость я бы не стал. Я и сам требую от игроков вести плотную, жесткую борьбу.

— Вам не показалось, что в какой-то момент судья упустил контроль над игрой?

— Судья много давал бороться. Были эпизоды, которые, по моему мнению, трактовались арбитром не совсем правильно, но такое бывает практически в каждой игре. Естественно, у меня были некоторые претензии. Но я бы не стал всё сводить к аспекту судейства, всё-таки «Тереку» нужно было реализовывать свои моменты, и тогда картина была бы другая.

— Нынешний «Спартак» — самый сильный за последние несколько лет?

— Я уже отметил компоненты, в которых они добавили. У команды есть качество и много сильных игроков. Посмотрите: Попов, Мельгарехо, Промес, Ромуло, Фернандо, Глушаков и Зобнин. Также в обороне неплохие футболисты. Поэтому меня их результаты не удивляют. И то, что они добавили в плане организации более компактной игры, — всё это в совокупности и дает результат.

— Многие игроки «Терека» перед матчем говорили, что «Спартак» —  принципиальный соперник...

— Не только для игроков «Терека». Испокон веков «Спартак» — это народная команда и самый сильный раздражитель практически для любого футболиста. Но я бы отметил одну деталь. Для «Терека» нет непринципиальных соперников. Если говорить про настрой, то мы также настраивались и на «Зенит». Мы не отделяем один матч от другого. И неправильно было бы выделять конкретно «Спартак». В то же время я понимаю, о чем речь. Все команды по-особому настраиваются на «Спартак» и хотят во что бы то ни стало их победить.

— На 80-й минуте вы произвели обратную замену полузащитника Георге Грозава, который появился на поле только в начале второго тайма. С чем было связано это решение?

— Нам нужно было перейти на игру в двух нападающих, и вариант замены Грозава при такой игре был единственным. Мы сохраняли давление с флангов за счет крайних защитников и надежность в середине поля, контролируя контригру соперника.

— Уходя с поля, Грозав снял футболку и, не пожав вам руки, ушел в раздевалку...

— С одной стороны, считаю его реакцию по-спортивному правильной, потому что игрок должен быть недоволен обратной заменой. С другой стороны, он не может так себя вести, так как это проявление неуважения ко всей команде.

— У Грозава летом заканчивается контракт, и сейчас много разговоров о том, будут ли его продлевать. Ситуация со снятой футболкой может негативно повлиять на ситуацию?

— Это просто эмоциональная реакция, и она ни на что не повлияет. Грозав должен понимать, что именно этого делать нельзя и такое поведение недопустимо. Нужно уметь себя контролировать. А обратная замена — это всегда неприятный момент.

— С самим Грозавом уже обсудили этот эпизод?

— Еще нет. Думаю, сразу после игры и не стоило об этом говорить. Но скоро мы обязательно это обсудим.

— Вы говорили, что «Тереку» не хватает исполнительского мастерства. В связи с этим в зимнее трансферное окно команда будет искать усиление?

— Естественно, мы думаем о том, что нам нужно приобрести нескольких игроков. Будем укреплять команду исходя из наших возможностей. Обязательно нужен игрок в опорную зону и атакующую линию. Считаю, что нельзя стоять на месте, нужно постоянно искать что-то новое. А в целом на сегодня «Терек» выглядит неплохо. Но говорить об идеальном состоянии нельзя. Всегда есть определенные моменты, в которых лично у меня нет полного удовлетворения.

— Всю прошедшую неделю в СМИ обсуждали то, что трансфер Александра Селихова из «Амкара» в «Спартак» не был согласован руководством клуба с главным тренером Массимо Каррерой. А как у вас в клубе ведется процесс покупки игроков?

— В «Тереке» все трансферы всегда обсуждаются. Все решения принимаются после обсуждения со мной и после моего одобрения.

— Как клубу удается находить столь качественных игроков по сравнительно низким ценам?

— Футболистов ищет и селекционная служба, и я лично. Если где-то находим талантливого игрока, то сразу начинаем за ним следить. Можно привести пример с нашим левым защитником Мохаммади, которого мы увидели еще полтора года назад на сборах в Австрии. Мы играли товарищескую игру со «Штурмом». В том матче я обратил внимание на этого футболиста, приметил его скорость, цепкость, жесткость и хорошую игру в атаке. У него были пробелы в тактическом плане, но всё равно он очень понравился. Уже тогда я провел с ним первую беседу. И в течение года он хотел перейти только к нам, отказался от контракта со «Штурмом» и ждал нас. В итоге в этом году мы его подписали. Примерно так всё и происходит.

— Милад Мохаммади — иранец, вы с ним на персидском общаетесь?

— Он меня понимает. У него чистый персидский — фарси, а у меня всё-таки больше замешан с таджикским диалектом. Но многие вещи он, естественно, понимает, и это облегчает наше общение.

— Возвращаясь к селекции, «Терек» часто отпускает своих лидеров в качестве свободных агентов. Почему так происходит?

— В первую очередь мы всегда хотим сохранить наших лидеров. Хотели сохранить и Рыбуся, и Маурисио. Но другое дело, что эти игроки хорошо отрабатывают в команде, выступают на высоком уровне и получают предложения от более сильных команд. «Терек» всегда идет навстречу игрокам и никого не удерживает насильно.

— Правда ли, что, когда из команды уходил Маурисио, было определенное джентльменское соглашение, согласно которому в случае, если у футболиста не сложилось бы с «Зенитом», он мог вернуться в «Терек»?

— Мы обсуждали эту тему. Сначала у него были предложения из Германии и Испании. Там что-то не сложилось, и появился вариант с «Зенитом». Мы с Маурисио обговорили, что если там ничего не получится, то он вернется и доиграет сезон в «Тереке».

— В прошлом сезоне, когда в «Тереке» было не всё в порядке с нападающими, в Грозный в качестве гостя бойцовского вечера приехал знаменитый французский форвард Николя Анелька. Не было желания пригласить его в команду?

— Действительно, Анелька посещал Грозный и даже был на нашей тренировке. Но у нас никогда не было мыслей о том, чтобы подписать этого игрока.

— В следующем туре вас ждет игра с «Краснодаром». Как думаете, с приходом Игоря Шалимова на тренерский мостик «быков» их игра изменится?

— Они играют в тот же футбол, и думаю, будут сохранять свой стиль. Другое дело, что «Краснодар» является для нас неудобным соперником. Мы играли с ними очень хорошие матчи, но, к сожалению, не добивались положительного результата. Поэтому я понимаю, что игра будет тяжелая. Сейчас мне просто нужно понять, кто у нас будет готов к игре, так как есть и травмированные, и дисквалифицированные. Сейчас голова болит над этими моментами.

— В заключительном туре перед перерывом «Терек» сыграет с «Локомотивом»...

— Еще рано об этом говорить. Всё-таки матч будет в Москве, и непонятно, какие нас будут ждать погодные условия, ведь это будет декабрь. Но сейчас в голове прежде всего: отойти от игры со «Спартаком» и готовиться к «Краснодару».

— Если говорить о «Локомотиве», удивлены, что они решили вернуть Юрия Семина?

— Я не считаю нужным говорить о другой команде, это неправильно. Я являюсь тренером «Терека», а обсуждать дела «Локомотива» — дело журналистов и экспертов.

— Тогда вопрос про бывшего наставника «Локо» Игоря Черевченко, ведь именно вы первым привлекли его к работе с основной командой. Ожидали, что он сможет дорасти до главного тренера «железнодорожников»?

— Когда я привел в команду Черевченко, он был еще достаточно сырой. Но он очень быстро улавливал информацию и за короткий период времени многому обучился. С одной стороны, я за него рад, что ему удалось поработать в «Локомотиве». Но, с другой стороны, сейчас он без команды… Надеюсь, скоро он найдет себе клуб.

— В начале разговора вы сказали, что требуете от игроков жесткой игры. Вы ведь и сами были очень жестким футболистом и часто получали желтые карточки...

— Действительно, у меня был такой стиль игры. Всегда был на грани.

— Из тех, кто сейчас играет, могли бы себя с кем-то сравнить?

— Думаю, нет, сейчас уже немного другой футбол. Сравнивать нельзя, сейчас более жестко стали наказывать за фолы и различные нарушения. Раньше более либерально к этому подходили, и было много жестких стыков, за которые футболистов не наказывали. Сейчас мне даже не приходит в голову, кто походит на меня по манере игры.

— Если смотреть исключительно на статистику, на ум сразу приходит полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум...

— Нет, у него совершенно другой стиль игры. Всё-таки у меня было одно хорошее качество — я обладал неплохой техникой. Поэтому считаю, что мы с ним совершенно разные игроки.

— Как только Станислава Черчесова назначили главным тренером сборной России, он сказал, что будет консультироваться со всеми тренерами премьер-лиги. С вами общался после назначения?

— Нет, мы с ним не общались. Но я думаю, он сам знает, кто ему нужен в сборной.

— «Терек» сейчас идет в зоне лидеров. Не обидно, что не так много болельщиков ходят на стадион?

— Конечно, хотелось бы, чтобы стадион всегда заполнялся. Команда и руководство делают для этого всё возможное. И глава республики, и президент клуба. И мы все надеемся, что на матчи «Терека» со временем будет приходить всё больше и больше болельщиков. Хотя и те, кто приходит на «Ахмат-Арену» сейчас, оказывают команде отличную поддержку. Но мы всё-таки надеемся на полный стадион.

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Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Рахимов: «Спартак» заслуженно находится на первом месте в РФПЛ»

Рахимов: «Спартак» заслуженно находится на первом месте в РФПЛ»Главный тренер грозненского «Терека» Рашид Рахимов — об игре против «Спартака», трансферных целях клуба и эмоциональном срыве Георге Грозава

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