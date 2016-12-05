Подводя промежуточные итоги работы оборонного ведомства в уходящем году, заместитель министра обороны по материально-техническому оснащению Дмитрий Булгаков рассказал корреспонденту «Известий» Алексею Рамму об оснащении Вооруженных сил (ВС) современными оборудованием, вооружением, расходными материалами.

— Дмитрий Витальевич, 2016 год уже близится к завершению, и можно подвести первые итоги. С какими результатами нынешний год заканчивают органы материально-технического обеспечения?

— Уже можно точно сказать, что 2016 год для Вооруженных сил и системы материально-технического обеспечения выдался насыщенным. В текущем году проведено более 240 различных учений. Кроме того, было проведено специальное учение материально-технического обеспечения, где участвовали штабы армий, бригад, дивизий и отдельных воинских частей Южного военного округа. В учениях приняли участие около 3,5 тыс. человек личного состава и около 1,5 тыс. единиц вооружения и военной техники, а также 33 летательных аппарата и 25 судов обеспечения.

Кроме того, в 2016 году введены в эксплуатацию в войсках более 6 тыс. единиц новой бронетанковой и автомобильной техники и тысячи современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения. Всё это позволило обеспечить формирование трех мотострелковых и одной танковой дивизий, разведывательные подразделения соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск мотовездеходами и снегоходами, полностью укомплектовать соединения специального назначения Западного военного округа автомобилями «Тигр-М», поставить в войска 13 бригадных и дивизионных комплектов ракетных и зенитно-ракетных комплексов.

Не остался без внимания и флот. В состав вспомогательных частей принято 19 новых современных судов. В целом по итогам года можно сказать, что половина вооружений нашей армии — новейшие образцы техники. Одних только нефтепродуктов поставлено в войска более 2 млн т, из них 1,3 млн — авиационное топливо для заправки воздушных судов и 40 тыс. т — мазут флотский для кораблей Военно-морского флота. Такие приблизительные итоги.

— А как происходит обеспечение призывников?

— В ходе призыва 2016 года полностью обеспечены 307 тыс. новобранцев. Кроме того, в этом году впервые вместо вещевого мешка на призывных пунктах выдаются сумки для ношения формы одежды. А уже во время осенней кампании приготовление пищи для новобранцев осуществляется в вагонах-ресторанах. Поэтому задача по обеспечению призывников выполнена в полном объеме.

— Как в настоящее время осуществляется материально-техническое обеспечение российской группировки в Сирии?

— Для оперативной доставки необходимых материальных средств российским военнослужащим военными была выстроена уникальная логистическая система, объединившая работу всех видов транспорта Вооруженных сил и коммерческих организаций. Не зря специалисты НАТО российскую систему доставки материальных средств в Сирию назвали сирийским экспрессом — процесс проходит очень быстро! Так, на сегодняшний день доставлено уже более 710 тыс. т ракет, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, продовольствия и других материальных средств.

В нынешнем году на авиабазе Хмеймим введены в строй три столовые, централизованный заправщик топливом (с возможностью заправки 20 самолетов одновременно). Построены и эксплуатируются две стационарные бани, склад вещевого имущества, продовольственный склад и склад-холодильник, перрон для самолетов военно-транспортной авиации и вертолетная площадка. Для размещения зенитно-ракетного дивизиона С-300 в 720-м пункте материально-технического обеспечения в Тартусе был построен полноценный военный городок со всей необходимой инфраструктурой.

Большая работа проведена в рамках оказания гуманитарной помощи гражданскому населению Сирии, которая стала неотъемлемой частью деятельности российской группировки войск. В настоящее время населению выдано порядка 700 т гуманитарного груза в более 200 населенных пунктах.

— Как Минобороны решает вопросы обеспечения военных баз в Арктике?

— Темпы строительства арктических объектов можно назвать достаточно быстрыми. Для возведения военной инфраструктуры в арктической зоне в 2016 году морским транспортом завезено более 45 тыс. т материалов. Основные работы по строительству объектов для несения боевого дежурства и размещения личного состава завершены, осуществляется строительство и обустройство технических позиций, парковых и складских зон.

Кроме того, второй год в период навигации выполняются мероприятия по ликвидации экологического ущерба в арктической зоне. На сегодняшний день от загрязнений очищено около 165 га территории, собрано около 10 тыс. т металлолома, из них вывезено 6,5 тыс. т. Для обеспечения более 190 воинских частей, дислоцированных в 152 труднодоступных районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, где проходят военную службу и проживают более 21 тыс. военнослужащих и членов их семей, в период навигации 2016 года своевременно доставлено более 90 тыс. т различных материальных средств. Созданные запасы гарантированно обеспечат личный состав воинских частей до навигации 2017 года.

— Дмитрий Витальевич, Министерство обороны активно привлекает для строительства логистической инфраструктуры частных инвесторов. Какие уже объекты военному ведомству помогают возводить «частники»?

— В соответствии с решением президента Российской Федерации дальнейшее строительство производственно-логистических комплексов будет осуществляться за счет привлечения частных инвесторов с использованием механизма концессионных соглашений. К примеру, в рамках данной работы компанией «Газпромнефть-Аэро» параллельно с обеспечением и заправкой летательных аппаратов на аэродромах Вооруженных сил продолжается строительство соответствующих международным стандартам топливозаправочных комплексов. Достаточно сказать, что нефтяной компанией в строительство и реконструкцию объектов горючего за три года инвестировано около 12 млрд рублей.

В 2014–2015 годах было построено восемь топливозаправочных комплексов в различных регионах, сейчас ведется работа еще на четырех объектах, которые планируются к сдаче в 2017 году. Итогом этого проекта станут построенные до 2020 года топливозаправочные комплексы на 23 аэродромах.

— Как идет внедрение в части и подразделения материально-технического обеспечения современных автоматизированных систем управления и комплексов спутниковой навигации?

— В бригадах материально-технического обеспечения и центрах материально-технического обеспечения введена в эксплуатацию автоматизированная система мониторинга местоположения подвижных объектов ГЛОНА̀СС. Использование такой системы позволяет иметь на всех уровнях — от роты до центрального аппарата — в режиме реального времени достоверные данные о количестве транспортных средств подразделений, характере их эксплуатации и принимать своевременные управленческие решения. Для этого установлено около 50 стационарных и более 250 мобильных диспетчерских центров. Навигационными комплектами оснащено более 6,5 тыс. единиц автомобильной техники.

Также в более 700 столовых введена в эксплуатацию «Система контроля, управления доступом и заказа питания», которая в полном объеме оправдала себя, и в настоящее время экономический эффект уже составил более 500 млн рублей. В свое время эта система, завязанная на отпечатки пальцев военнослужащих, была встречена некоторыми экспертами достаточно скептически. Но себя она оправдала полностью.

— В составе Минобороны есть уникальная воинская часть — 90-й отдельный поисковый батальон, личный состав которого занимается поиском погибших при защите Отечества и увековечиванием их памяти. Каких результатов 90-й батальон добился в нынешнем году?

— В нынешнем году в ходе различных экспедиций на материковой части, островах и даже под водой найдены останки более 8 тыс. погибших защитников Отечества. Установлены личности и судьбы около 500 из них. Найдено более 300 единиц стрелкового оружия и вооружения, найдено и обезврежено более 8 тыс. различных боеприпасов. Большая работа проведена на территории зарубежных государств, в ходе которой паспортизировано 167 вновь выявленных воинских захоронений, благоустроено 96 участков мемориальных комплексов, установлены судьбы более 9 тыс. советских военнослужащих.