Здание, где пройдет саммит ОБСЕ, подожгли в Германии

Неизвестные злоумышленники подожгли в ночь на воскресенье в Гамбурге двери здания, где в начале декабря пройдет встреча глав МИД стран — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В результате действий поджигателей стеклянные двери полностью сгорели.



В полиции отмечают, что зданию «нанесен значительный ущерб», передает ТАСС. По данным правоохранительных органов, нарушителей спокойствия было несколько десятков, лица были скрыты под масками.