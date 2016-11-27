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Здание, где пройдет саммит ОБСЕ, подожгли в Германии

8 и 9 декабря в выставочном центре Гамбурга пройдет встреча глав МИД стран ОБСЕ

Неизвестные злоумышленники подожгли в ночь на воскресенье в Гамбурге двери здания, где в начале декабря пройдет встреча глав МИД стран — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В результате действий поджигателей стеклянные двери полностью сгорели.

В полиции отмечают, что зданию «нанесен значительный ущерб», передает ТАСС. По данным правоохранительных органов, нарушителей спокойствия было несколько десятков, лица были скрыты под масками.

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Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

Здание, где пройдет саммит ОБСЕ, подожгли в Германии

8 и 9 декабря в выставочном центре Гамбурга пройдет встреча глав МИД стран ОБСЕ

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