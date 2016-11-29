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Вторник,
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Александр Самедов заработает в «Спартаке» €8,5 млн

Соглашение российского полузащитника с красно-белыми рассчитано на 3,5 года, сумма трансфера составит €5 млн

Фото: РИА НОВОСТИ/Александр Вильф

Полузащитник московского «Локомотива» Александр Самедов зимой станет игроком другого столичного клуба — «Спартака». 32-летний футболист провел успешные переговоры с руководством красно-белых и присоединится к своей новой команде после заседания совета директоров клуба, которое запланировано на 6 декабря.

По информации «Известий», контракт Самедова со «Спартаком» будет заключен на 3,5 года и составлен по схеме «2,5+1». То есть по окончании сезона-2018/19 игрок и клуб смогут воспользоваться опцией автоматической пролонгации договора еще на год. Ежегодный оклад российского полузащитника составит около €2,4 млн, а также в контракте будет предусмотрена система бонусов за личные достижения футболиста. Таким образом, за 3,5 года игрок сможет заработать порядка €8,5 млн. По сообщению источника, сумма сделки по трансферу Александра Самедова в «Спартак» составит около €5 млн.

— Переговоры между Самедовым и «Спартаком» прошли довольно быстро, — рассказал «Известиям» источник из близкого окружения футболиста. — Финансовые условия контракта и его срок уже согласованы на всех уровнях. Ожидается, что договор будет подписан в самое ближайшее время и вступит в силу 5 декабря. Официальное объявление трансфера намечено на 6–7 декабря после заседания совета директоров красно-белых. Также успешно прошли переговоры между «Спартаком» и «Локомотивом» — красно-белые заплатят «железнодорожникам» за Самедова около €5 млн. Все стороны остались удовлетворены условиями сделки.

Отметим, что на переходе Александра Самедова в «Спартак» настоял лично главный тренер красно-белых Массимо Каррера. На встрече итальянского специалиста и российского футболиста оба выразили заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве.

— По мнению Карреры, Самедов является сильнейшим фланговым полузащитником с российским паспортом в РФПЛ на сегодня, — продолжил источник. — Несмотря на возраст игрока, итальянский специалист очень хочет видеть его у себя в команде. Каррера считает, что Самедов идеально впишется в тактические схемы красно-белых, а также создаст здоровую конкуренцию в команде.

Александр Самедов является воспитанником «Спартака». После того как итальянский специалист Невис Скала сменил Александра Старкова на посту главного тренера красно-белых, полузащитник потерял место в основном составе. В результате чего летом 2005 года Самедов оказался в столичном «Локомотиве».

После трех лет выступлений в составе «железнодорожников» футболист подписал контракт с ФК «Москва». Однако через два года клуб прекратил свое существование, из-за чего Самедов продолжил странствовать по московским клубам. В 2010 году он перешел в «Динамо», а уже в июне 2012-го вернулся в «Локомотив». Стоимость трансфера составила около €6,5 млн. Возвращение в «Локо» оказалось самым удачным этапом в карьере Самедова. За четыре сезона в футболке красно-зеленых полузащитник отыграл 113 матчей в российской премьер-лиге, забил 26 мячей и отдал 31 голевую передачу. При этом в прошлом сезоне Александр и вовсе стал лучшим бомбардиром команды.

В нынешнем сезоне Самедов является игроком основного состава «Локомотива» и одним из ключевых футболистов команды. Полузащитник принял участие во всех 15 матчах «железнодорожников» в чемпионате России, в 14 из которых провел на поле 90 минут. На его счету — четыре гола и две результативные передачи.

Вместе с «Локомотивом» Самедов дважды побеждал в Кубке России — первый раз в 2007 году, а второй — в сезоне-2014/15.

Несмотря на регулярные приглашения в сборную Азербайджана, Самедов дождался вызова в российскую национальную команду. В сентябре 2011 года футболист дебютировал в составе сборной России в игре со Словакией. Всего же за национальную команду он провел 34 матча и забил пять голов. На чемпионате Европы-2016 во Франции полузащитник появлялся на поле только один раз — в заключительном матче группового этапа со сборной Уэльса (0:3).

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Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Александр Самедов заработает в «Спартаке» €8,5 млн

Александр Самедов заработает в «Спартаке» €8,5 млнСоглашение российского полузащитника с красно-белыми рассчитано на 3,5 года, сумма трансфера составит €5 млн

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