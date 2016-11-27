Ушел непобежденным

25 ноября ушел из жизни легендарный коменданте Фидель Кастро Рус - пламенный революционер, бесстрашный борец за свободу, справедливость и счастье кубинского народа. Человек несгибаемой воли и беспримерного мужества, он был одним из самых ярких людей своей эпохи.

К сожалению, герои былых времен уходят. Камилло Сьенфуэгос, команданте кубинской революции, погиб вскоре после победы Фиделя над Батистой: в 1959 году его самолет упал в море. Человек мирной и самой гуманной на свете профессии – аргентинский доктор Эрнесто Гевара, ставший пламенным революционером-интернационалистом, погиб восемью годами позже, в 1967-м, в джунглях Боливии, от рук агентов ЦРУ. Один за другим ушли соратники Фиделя – легендарные команданте революции. На их место пришли их дети, не видевшие войну и имеющие свой собственный взгляд на мир, в котором США уже не воспринимаются как злейший враг и безусловный антагонист. Мир меняется, но память о великих деяниях прошлого и героях остается.

Фидель правил более 30 лет и ушел так же, как и жил – непобежденным. Изучение его опыта и наследия потребует долгого времени и большого труда, но некоторые выводы можно сделать уже сейчас.

Революция, организованная Фиделем и его единомышленниками, победила исключительно потому, что опиралась на поддержку народа. Если бы этой поддержки не было, то даже в случае победы и свержения Батисты, режим, установленный на Острове Свободы был бы неустойчивым, и даже внешняя поддержка Советского Союза не обеспечивала бы его выживаемости в течение длительного времени.

Сегодня много говорят о том, что Советский Союз напрасно поддерживал Фиделя, что устойчивость кубинского режима была обеспечена за счет огромных, многомиллиардных вливаний из Советского Союза. На самом деле, это точка зрения совершенно неправильная. Выдержать то колоссальное напряжение борьбы, которое было в годы Холодной войны, можно было только вместе, только объединившись. И в этом плане Советский Союз, как ни удивительно, нуждался в поддержке маленькой Кубы так же сильно, как и маленькая Куба - в поддержке Советского Союза.

Долгое время Куба была одним из важнейших военно-политических союзников Советского Союза, это был наш «непотопляемый авианосец», это был наш плацдарм, который, собственно говоря, во время Холодной войны обеспечивал устойчивость позиций Советского Союза во всей центральной Латинской Америке. Но это далеко не все.

Куба стала примером для всей Латинской Америки, доказав, что режим, альтернативный североамериканской демократии, может существовать.

Стойкость кубинского режима показала, что даже в условиях блокады, организованной таким бесспорным мировым лидером, как Соединенные Штаты, те государства, которые выступают против позиции США, могут вполне успешно выживать, существовать и доказывать состоятельность своих режимов.

В этом отношении тот левый поворот, который произошел впоследствии практически во всех странах Латинской Америки, когда к власти пришли левые правительства, по большому счету, был предопределен именно победой Кубинской революции и существованием социалистической Кубы.

Если рассматривать нынешние перспективы трансформации политического режима на Кубе, то следует отметить одну деталь: кубинцы сумели найти определенную формулу экономической устойчивости, которой они долгое время придерживались. Сейчас, правда, Остров Свободы снова погружается в волну кризиса: Венесуэла уже не может в тех объемах, в которых прежде поддерживала кубинское правительство, поставлять им нефть по дешевой цене. Цена на нефть упала, и у Венесуэлы возникли экономические проблемы.

Тем не менее, тот режим, который установился в результате победы Кубинской революции, имеет значительный потенциал для трансформации: режим, который был установлен Фиделем Кастро, был установлен по воле кубинского народа. По большому счету, все представители нынешние кубинской политической элиты – выходцы из народа, прекрасно знают его потребности и представляют его интересы. То сближение с Соединенными Штатами, восстановление дипломатических отношений, которое произошло около года назад, не приведет к тому, что Куба вернется в то состояние, в котором она была при Батисте. Я в этом абсолютно уверен.

Автор — профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, член научного совета при Совете безопасности России



