За зацеперов ответят родители

В Мосгордуме подготовили законопроект, устанавливающий административную ответственность родителей, чьи несовершеннолетние дети развлекаются ездой в метро и на железной дороге снаружи вагонов. Таких молодых людей называют зацеперами, а их способ передвижения не только создает угрозу для их жизни и здоровья, но нередко становится причиной сбоев в работе транспорта.

— Зацепинг, то есть, по сути, незаконное передвижение снаружи вагона, создающее угрозу жизни и здоровью, а также безопасности в целом, стал популярным увлечением среди несовершеннолетних из-за отсутствия контроля со стороны родителей, — заявил «Известиям» председатель столичного законодательного собрания Алексей Шапошников. — Мода на экстремальный проезд на крыше вагона, открытых переходных и тормозных площадках, с боковых или торцевых сторон на электричке и в метро набирает обороты, что влечет увеличение случаев детского травматизма. Видео зацепинга размещают в соцсетях (что пользуется огромной популярностью), пропагандируя тем самым этот вид «развлечения».

Административный кодекс РФ предусматривает штраф в 100 рублей за нарушение правил поведения на железнодорожном, воздушном или водном транспорте. КоАП Москвы предусматривает такой же штраф за нарушение порядка использования механизмов и оборудования наземных транспортных средств общего пользования. А ответственность за нарушение правил пользования метро и монорельсовой системой городскими законодателями не предусмотрена вообще.

При этом большинство зацеперов — подростки, которые до 16 лет административной ответственности не подлежат. По данным правоохранительных органов, за первые девять месяцев этого года 69 несовершеннолетних получили травмы на объектах Московского транспортного узла, 26 из них погибли.

Родителей или опекунов несовершеннолетних зацеперов иногда привлекают по ст. 5.35 федерального КоАП «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», за которое предусмотрен штраф до 500 рублей.

Московские депутаты считают эту меру недостаточной и предлагают обязать родителей или тех, кто проводит мероприятия с участием детей (это могут быть, например, учителя, везущие школьников на экскурсию), «принимать меры по недопущению нахождения несовершеннолетних» на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, где пассажирам находиться не положено.



Кроме того, родители будут отвечать за то, чтобы их несовершеннолетние дети не ездили «на подножках, автосцепных устройствах, крышах вагонов, между вагонами железнодорожных подвижных составов, поездов метрополитена и ММТС, в иных не приспособленных для проезда пассажиров местах». За недосмотр родители или другие ответственные будут платить штраф в 5 тыс. рублей.

Однако зампредседателя Российского профсоюза локомотивных бригад, машинист Дмитрий Русинович-Русак считает, что штраф для родителей лишь ударит по их семейному бюджету, а на количество зацеперов не повлияет.

— Зацеперы вообще не соображают, что они делают, — сказал он «Известиям». — Они как катались, так и будут кататься. Помогло бы, если бы каким-то образом их самих можно было ограничивать и наказывать. Родители сейчас постоянно работают, чтобы заработать деньги для семьи. А подростки предоставлены сами себе. Влияние родителей на подростков-зацеперов очень невелико.