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Автобус с детьми попал в ДТП в Башкирии

Один человек погиб, второй госпитализирован

Автобус, в котором находились дети, ехавшие со спортивных соревнований из Стерлитамака в Пермь, столкнулся с легковушкой днем в воскресенье. ДТП произошло около 15.00 в Бирском районе Башкирии на трассе Уфа–Янаул.

При столкновении автобуса Setra с легковым Renault Twingo погиб один человек и один пострадал, сообщил в официальном блоге главный госавтоинспектор региона Динар Гильмутдинов.

В автобусе находились 30 человек, среди которых 21 — несовершеннолетние. Погибла пассажирка легкового автомобиля, водитель — супруг погибшей — госпитализирован. На месте ДТП работали сотрудники МЧС, ГИБДД и медики скорой.

Причина и виновник аварии будут установлены в ходе дознания.

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Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

Автобус с детьми попал в ДТП в Башкирии

Один человек погиб, второй госпитализирован

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