Автобус с детьми попал в ДТП в Башкирии

Автобус, в котором находились дети, ехавшие со спортивных соревнований из Стерлитамака в Пермь, столкнулся с легковушкой днем в воскресенье. ДТП произошло около 15.00 в Бирском районе Башкирии на трассе Уфа–Янаул.

При столкновении автобуса Setra с легковым Renault Twingo погиб один человек и один пострадал, сообщил в официальном блоге главный госавтоинспектор региона Динар Гильмутдинов.

В автобусе находились 30 человек, среди которых 21 — несовершеннолетние. Погибла пассажирка легкового автомобиля, водитель — супруг погибшей — госпитализирован. На месте ДТП работали сотрудники МЧС, ГИБДД и медики скорой.



Причина и виновник аварии будут установлены в ходе дознания.