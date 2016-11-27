Ирина Волынец поздравила Россию с Днем матери

Председатель центрального совета всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» РФ Ирина Волынец поздравила всех граждан страны с Днем матери.

«Мама — это опора и поддержка, это человек, который всегда простит и поймет, который поможет и найдет выход из любой ситуации. Все мы продолжаем оставаться детьми, пока живы наши родители», — сообщила «Известиям» глава комитета.

Ирина Волынец пожелала всем матерям страны здоровья и долгих лет жизни. «Берегите мам, ближе и дороже их никого не будет в нашей жизни», — призвала эксперт Общественной палаты.

День матери в России празднуют ежегодно в последнее воскресенье ноября, в 2016 году праздник проводится 27 ноября. В этот день поздравляют матерей и беременных женщин в отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимает всё женское население.