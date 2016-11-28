Прощай, эпоха!

Фидель ушел...

Он ушел непобежденным. На него было более 600 покушений, он мешал очень могущественным — самым могущественным — силам на планете, он влиял на умы и сердца, но с ним так ничего и не смогли поделать. Он ушел так, как, наверное, хотел, — среди соратников, в почете и уважении. Его могли обожать и ненавидеть, бояться и боготворить, но точно — его уважали и сторонники, и противники.

Наверное, он был одним из последних революционных романтиков, отчего и был так популярен во всем мире наряду с его верным товарищем Че Геварой. Легендарная высадка с яхты «Гранма» навеки вошла в историю как один из ее поворотных пунктов. Почти всю свою увлекательную жизнь Кастро служил примером для многих в мире как человек несгибаемой воли и искренней веры в Идею. Он добился, чего хотел, а потому снискал уважение не только как романтик, но и как практик.

Да, возможно, не все получилось так, как ему мечталось. Остров свободы не стал островом процветания. Вопрос в том, а мог ли он им стать в тех конкретных исторических условиях, в которых оказалась Куба в последние 60 лет? Ведь на нее обрушились самые длительные санкции самой богатой и сильной страны мира. Причем сугубо по идеологическому критерию, то есть из принципа. Потому что ты не такой. Ежегодно, начиная с 1992 года, Генассамблея ООН принимала резолюцию под названием «Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами Америки против Кубы» и в каждой последующей резолюции выражалась обеспокоенность тем, что меры по расширению блокады Кубы продолжают приниматься и применяться. Однако это никак не влияло на позицию Вашингтона.

И тем не менее Куба выстояла, а Фидель победил. Он застал отмену санкций, читай — признание его победы. Другой вопрос — а была бы Куба благополучнее, если бы пошла по своему дореволюционному пути? Скорее всего ее ждала бы не самая радужная участь Гаити, более половины населения которого живет ниже уровня бедности и чьи валютные доходы формируются за счет денежных переводов эмигрантов. Зато никаких проблем с США.

Но Куба — это не просто государство. Не будучи ни сверхдержавой, ни процветающей страной, она тем не менее многие годы служила маяком и примером для немалого числа государств, причем не только в Латинской Америке. Отчасти Куба в этом смысле подхватила эстафету у распавшегося Советского Союза. И это, наверное, уникальное явление в истории и геополитике, которое опять же есть смысл связать с феноменом личности Кастро. Он доказал, что, как говорили классики, идеи становятся силой, когда овладевают массами. Я бы добавил — когда у них есть такие пламенные сторонники, каким был команданте.

Он всегда любил нашу страну, наш народ. В этом, наверное, главный секрет, почему он оставался популярным и любимым в России даже после того, как она перестала быть оплотом коммунистической идеологии. Россия и после 1991 года поддерживала Кубу и лично Фиделя Кастро. Это показатель отношения не к идеологии, а к народу, не к вождю, а к личности. Уверен, что это доброе отношение сохранится и после Фиделя.

Сейчас как-то даже трудно произнести эти слова — Куба после Фиделя. Однако она точно будет жить. И, уверен, ее ждет хорошее будущее. Замечательный кубинский народ, трудолюбивый, стойкий, претерпевший множество лишений и трудностей, однозначно заслужил этого. Твердо могу сказать, что наша страна точно будет с Кубой, как была с ней в самые трудные ее годы. В марте 2013 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Советом Федерации и Национальной ассамблеей народной власти Республики Куба, и мы вместе с кубинскими коллегами делаем все возможное, чтобы наполнить его конкретным содержанием. Я неоднократно и в разных качествах бывал на Кубе и прекрасно помню теплый в самом лучшем и неформальном смысле и по-человечески душевный прием, который нам оказывали в этой стране. Нас всегда ждут на Кубе, нам искренне рады, и это, конечно же, чувствуют и высоко ценят в России.

Фидель ушел, но Куба живет. Прощай, человек-легенда! Прощай, эпоха!

Автор — председатель комитета Совета Федерации по международным делам

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