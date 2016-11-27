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Автомобиль в Москве сбил лошадь с сотрудницей полиции

Инцидент произошел при въезде в Измайловский парк

Вечером в воскресенье иномарка на востоке Москвы сбила лошадь, на которой сотрудница полиции объезжала охраняемую территорию. ДТП произошло при въезде в Измайловский парк, рассказали в правоохранительных органах.

Автомобиль марки Kia совершил наезд на лошадь на главной аллее парка.

«Автомобиль Kia при въезде в Измайловский лесопарк на главной аллее сбил лошадь, на которой сержант полиции в составе патруля объезжала охраняемую территорию», — передает ТАСС.

Сотрудница полиции не пострадала.

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Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

Автомобиль в Москве сбил лошадь с сотрудницей полиции

Инцидент произошел при въезде в Измайловский парк

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