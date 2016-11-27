СК начал проверку по факту гибели человека во время пожара в Ижевске

Пожар, который возник на складе возле гипермаркета «Три банана» в Ижевске, локализован сотрудниками МЧС. Горение происходило на площади 4 тыс. кв. м. В результате инцидента погиб 18-летний работник склада. Еще четыре человека получили различные травмы.

«В 18.54 мск пожар на складе локализован», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ГУ МЧС по Республике Удмуртия Вероники Митрофановой.

В ведомстве отметили, что состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. В настоящий момент на месте ЧП работают 97 человек и 34 единицы техники. В районе возгорания перекрыто движение для общественного и грузового транспорта.

Также сообщается, что следователи начали доследственную проверку по факту гибели человека.