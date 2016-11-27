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«Краснодар» вырвал победу у «Зенита» в добавленное время

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу краснодарской команды

Футбольный клуб «Краснодар» вырвал победу у петербургской команды «Зенит» благодаря двум голам, которые краснодарцы забили в компенсированное арбитром время. Встреча, состоявшаяся на домашнем стадионе краснодарских футболистов, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. 

Первый гол в этом матче забил форвард «Зенита» Артем Дзюба за четыре минуты до конца основного времени. Полузащитник краснодарской команды Марат Измайлов сравнял счет несколько минут спустя. Финальную точку в этой встрече поставил футболист «Краснодара» Торнике Окриашвили на пятой добавленной минуте. 

Сейчас петербургский «Зенит», имея в своем активе 31 очко, находится на втором месте турнирной таблицы РФПЛ. Первая строчка принадлежит московскому «Спартаку» (37 баллов). «Краснодар» благодаря сегодняшней победе поднялся с шестой позиции на третью.

В 16-м туре «Краснодар» сыграет в  гостях с  грозненским «Тереком», а «Зенит» примет на своем поле «Уфу». 

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Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

«Краснодар» вырвал победу у «Зенита» в добавленное время

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу краснодарской команды

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