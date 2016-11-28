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Центробанк не станет проводить массовых зачисток МФО в 2017 году

Начальник главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России Илья Кочетков пообщался с корреспондентом газеты «Известия»

Российский Центробанк собирается ввести новые нормативы для микрофинансовых организаций (МФО), с целью защиты потребителей их услуг, а также для стимуляции кредитования малых и средних предпринимателей (МСП). Об этом в  интервью газете «Известия» рассказал начальник главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России Илья Кочетков.

— Недавно ЦБ опубликовал разработанные для микрофинансовых (МФК) и микрокредитных компаний (МКК) нормативы. Какой у вас прогноз, сколько МФО может получить статус МФК, а сколько будет МКК?

— Если исходить из общего числа микрофинансовых организаций, которые у нас есть на данный момент, то точно немногие. Наше экспертное предположение — от 40 до 90 МФО смогут стать микрофинансовыми компаниями (смогут не только кредитовать, но и привлекать деньги у населения. —«Известия»). Некоторые называют более оптимистичные цифры —100–120. На данный момент на рынке уже есть две организации, получившие статус микрофинансовой компании, — заявил корреспонденту газеты «Известия» Илья Кочетков. 

Начальник главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России отметил, что «остальные действующие на рынке микрофинансовые организации имеют статус МКК и обязаны до 29 марта 2017 года отразить это в своем наименовании». По его словам, «сейчас в государственном реестре МФО, который ведет Банк России, чуть менее 3тыс. МФО».

Кочетков также не исключил увеличения числа МФО в целом, поскольку, по его мнению, рынок становится привлекательным для новых участников.

«Да, сегодня из реестра выводится больше компаний, чем появляется, но в 2017 году мы уже будем заниматься зачисткой реестра не столь массово, поэтому рост числа МФО вполне вероятен», - добавил Илья Кочетков, подчеркнув при этом, что «создание новых компаний мы никак не дестимулируем». 

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»: 

«Массовых зачисток МФО в 2017 году ЦБ проводить не будет»   

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Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Центробанк не станет проводить массовых зачисток МФО в 2017 году

Начальник главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России Илья Кочетков пообщался с корреспондентом газеты «Известия»

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