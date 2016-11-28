Президент Германии призвал приостановить евроинтеграцию в рамках ЕС

Федеральный президент Германии Йоахим Гаук считает, что интеграцию европейских стран в рамках ЕС необходимо временно приостановить. По его мнению, Евросоюзу нужно сделать паузу и задуматься о дальнейших путях развития на новых принципах.

«Создавая ЕС, мы разработали невероятную концепцию, о котором предыдущие поколения могли только мечтать. Но на этом пути к большому объединению мы порой были слишком быстрыми, не все граждане смогли или хотели следовать за нами», - заявил Гаук в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

Президент ФРГ добавил, что было бы полезно в дальнейшем «решать на национальном уровне те проблемы, которые могут быть решены именно там».



«Нам следовало бы подумать о паузе, во время которой мы сможем обсудить то, какие цели мы должны преследовать», - подчеркнул Гаук.

Политик считает, что многим людям сложно жить в мире объединенной Европы и всемирной глобализации. По его мнению, «людям необходим дом, родина, им хочется чувствовать свою принадлежность к чему-то».

«Не каждый чувствует себя гражданином мира», - отметил федеральный президент Германии.

В качестве примера того, что люди теряются в быстро изменяющемся мире, Гаук привел президентские выборы в США, на которых победу одержал республиканец Дональд Трамп.

Йоахим Гаук также подчеркнул, что «полное согласие элит в том, что мир развивается сообща, подавляет многих простых граждан». Политик предостерег, что «они хотят наказать элиты и идут не только путем общественной дискуссии».

Напомним, выборы нового президента Германии состоятся в феврале 2017 года. Сейчас этот пост занимает Йоахим Гаук, который не собирается баллотироваться на второй срок.

Ранее «Известия» писали, что глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер может стать следующим президентом Германии. Его кандидатуру на этот пост предложил министр экономики страны и вице-канцлер Зигмар Габриэль.

