В результате «пьяного» ДТП в Чечне погибли семь человек

В результате ДТП с участием пьяного водителя, которое произошло в Чечне, погибли семь человек. О крупной аварии глава республики Рамзан Кадыров написал на своей странице в социальной сети Instagram.

«Мне сообщает руководитель республиканского штаба по вопросам профилактики ДТП, председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов, что вблизи Чернореченского поста на трассе «Кавказ» произошла крупная авария. По предварительным данным, виновен водитель машины «Форд»… Со слов свидетелей, он был пьяным», - написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что участниками дорожно-транспортного происшествия стали три автомобиля. По словам Кадырова, жертвами лобового столкновения автомобилей «Форд» и «ВАЗ-21014» и столкновения с «Приорой» стали семь человек: водитель «Форда», две девочки в возрасте 10 и 14 лет, а также девушка и еще трое мужчин.

Руководитель республики добавляет, что в тяжелом состоянии в больницу были доставлены 11-летний сын предполагаемого виновника ДТП и водитель «Приоры».

«Все погибшие в машине «ВАЗ-21014» (5 человек) были членами одной семьи», - подчеркивает Рамзан Кадыров.

Глава Чечни поручил председателю парламента республики Магомеду Даудову провести тщательное расследование трагического инцидента. По мнению Кадырова, пьяный человек за рулем представляет угрозу обществу, «как и самый опасный террорист».

«Задержанным за рулем в нетрезвом виде не будет никакой пощады», - подытожил Рамзан Кадыров.