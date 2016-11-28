Житель Калининграда подает в суд на московский НИИГБ

В суд на Научно-исследовательский институт глазных болезней Российской Академии медицинских наук намерен подать бизнесмен из Калининграда Вазген Мироян. Он хочет добиться компенсации за неправильно поставленный диагноз заболевания глаз. Мироян полагает, что врачи виноваты в том, что он потерял зрение.

Как сообщает клопс.ru, три месяца назад Мироян обратился в московскую клинику, где у него диагностировали цитомегаловирусный ретинит. Однако лечение привело к побочным эффектам. После замены препарата зрение у него так и не улучшилось. Не помогло и обращение к заведующей отделения, которая назначила ему другие анализы. Ситуация изменилась только после врачебного консилиума. Однако зрение так и не восстановилось.

"Отек глаза пошел на спад, стало немного улучшаться зрение. Но если отек упал, то и зрение должно было восстановиться. На это врачи мне заявили, что за это время в глазу произошли необратимые процессы. По сути меня травили ненужными мне препаратами и уничтожили глаз", - заявил мужчина.

Миронян настаивает на привлечении к уголовной ответственности своего лечащего врача и выплате со стороны клиники компенсации морального и материального вреда.