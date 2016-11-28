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Понедельник,
28 ноября
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Экспорт газа в США впервые за 60 лет превысил импорт

Баланс экспорта и импорта природного газа в США вскоре может вновь измениться в связи с наступлением зимы

За минувшие почти 60 лет в США объем экспорта природного газа впервые смог превысить его импорт. В ноябре этого года Соединенные Штаты экспортировали в среднем 210 млн кубометров природного газа в сутки, а импортировали - около 190 млн кубометров.

Информацию об этом распространила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на данные американской аналитической компании S&P Global Platts. Издание также сообщает, что объем природного газа, который поставляли из Соединенных Штатов, превышал показатель «голубого топлива», которое ввозилось в течение нескольких дней в сентябре 2016 года. Автор статьи, ссылаясь на оценку американского Министерства энергетики, подчеркивает, что до этого такое соотношение было в США почти 60 лет назад. 

По мнению аналитиков, с которыми пообщались корреспонденты газеты, баланс экспорта и импорта природного газа в США вскоре может вновь измениться в связи с  наступлением зимы, поскольку потребление этого энергоносителя в зимний период традиционно растет. Однако, согласно прогнозам аналитиков, общая динамика роста объемов поставок «голубого топлива» из Соединенных Штатов сохранится. В американском Минэнерго полагают, что США к 2020 году будут находиться на третьем месте в мире по объемам экспорта сжиженного природного газа. 

Согласно данным S&P Global Platts, крупнейшим покупателем американского природного газа является Мексика, вторую строчку  в этом рейтинге занимает Канада. По мнению аналитиков, существует опасность того, что намерения избранного президента США Дональда Трампа существенно изменить торговые отношения с этими двумя государствами окажут негативное влияние на поставки в них «голубого топлива».    

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Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Экспорт газа в США впервые за 60 лет превысил импорт

Баланс экспорта и импорта природного газа в США вскоре может вновь измениться в связи с наступлением зимы

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