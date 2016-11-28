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Брянскому водителю ГИБДД Москвы не выдало номер его мечты

В столичной автоинспекции сказали, что порядок получения госномеров для всех один

Брянскому автомобилисту Константину Медведкову не выдадут номер его мечты. В ответ на свое письмо начальнику ГИБДД Москвы Виктору Коваленко он получил отказ.

Медведков просил подарить ему «красивый номер» х777хх777 RUS. В ГИБДД же заявили, что порядок получения гос.номеров для всех один, исключения не предусмотрены. Об этом сообщает НАШБРЯНСК.ru со ссылкой на Life.ru

Напомним, житель Брянска написал начальнику ГИБДД Москвы еще месяц назад.  В письме, в частности, говорилось: «Прошу выдать мне или подарить знак х777хх777 RUS в виде исключения (автомобиль с таким сочетанием — мечта моей жизни)».

По словам Медведкова, он понимает, что номерной знак не дает никаких привилегий на дороге, однако у каждого человека должно быть право выбора.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Брянскому водителю ГИБДД Москвы не выдало номер его мечты

В столичной автоинспекции сказали, что порядок получения госномеров для всех один

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