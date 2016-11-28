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На юге Москвы найдено тело убитой 27-летней девушки

Преступление было совершено на Липецкой улице в районе Бирюлево Восточное

Тело жестоко убитой 27-летней девушки обнаружено в районе Бирюлево Восточное на юге Москвы.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, 27 ноября в 22.47 на пульт дежурного поступило сообщение о том, что на ул. Липецкая у д. 11 корп. 1 лежит девушка в крови.

Отмечается, что прибывший по адресу экипаж обнаружил труп молодой женщины, смерть которой наступила около 22.00.

Сообщается, что тело с колото-резаными ранениями было направлено на судмедэкспертизу. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

На юге Москвы найдено тело убитой 27-летней девушки

Преступление было совершено на Липецкой улице в районе Бирюлево Восточное

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