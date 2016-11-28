Дутерте рассказал о встрече с Путиным и Медведевым в Перу

Глава Филиппин Родриго Дyтерте рассказал о своей встрече с российским президентом Владимиром Путиным, которая состоялась на полях саммита АТЭС в столице Перу Лиме.

«В последний день мы виделись c Путиным, и он пожал мне руку. Он улыбнулся и сказал: «Жду вас в гости в России!» — заявил он в интервью RT.



Тогда Дyтерте пошутил в ответ, что приедет, но «только не сейчас», так как не переносит холод.

Кроме того, филиппинский президент рассказал о встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.



«Я ни о чем не прошу. Мы выживем и сами по себе. Я просто хочу, чтобы вы знали, что мне хотелось бы сближения с вами и с Китаем, потому что мне не нравится то, что с нами происходит сейчас», — сказал Дyтерте, отметив, что лично попросил об этой беседе с российским главой правительства.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во время переговоров в Перу лидеры двух стран обсудили готовность российских компаний активизировать работу на филиппинском рынке, пояснив, что речь идет о вагоностроении, производстве рельсов и металлургии.



Дyтерте, в свою очередь, подчеркнул возможность вхождения в ближайшей перспективе российских инвесторов в различные области экономики Филиппин.

