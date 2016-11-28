Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
28 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Дутерте рассказал о встрече с Путиным и Медведевым в Перу

Филиппинский лидер считает, что Манила и Москва должны взять курс на сближение

Глава Филиппин Родриго Дyтерте рассказал о своей встрече с российским президентом Владимиром Путиным, которая состоялась на полях саммита АТЭС в столице Перу Лиме.

«В последний день мы виделись c Путиным, и он пожал мне руку. Он улыбнулся и сказал: «Жду вас в гости в России!» — заявил он в интервью RT.

Тогда Дyтерте пошутил в ответ, что приедет, но «только не сейчас», так как не переносит холод.

Кроме того, филиппинский президент рассказал о встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

«Я ни о чем не прошу. Мы выживем и сами по себе. Я просто хочу, чтобы вы знали, что мне хотелось бы сближения с вами и с Китаем, потому что мне не нравится то, что с нами происходит сейчас», — сказал Дyтерте, отметив, что лично попросил об этой беседе с российским главой правительства.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во время переговоров в Перу лидеры двух стран обсудили готовность российских компаний активизировать работу на филиппинском рынке, пояснив, что речь идет о вагоностроении, производстве рельсов и металлургии.

Дyтерте, в свою очередь, подчеркнул возможность вхождения в ближайшей перспективе российских инвесторов в различные области экономики Филиппин.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Дутерте рассказал о встрече с Путиным и Медведевым в Перу

Филиппинский лидер считает, что Манила и Москва должны взять курс на сближение

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Леонид Слуцкий

депутат

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Манойло

политолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Фотолента

Фидель Кастро. Конец эпохи

Фидель Кастро. Конец эпохи

Мнение

Наталья Логвинова

предприниматель

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения

Мнение

Наталья Треушникова

врач

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке