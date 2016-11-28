Число жертв «пьяного» ДТП в Чечне увеличилось до восьми человек

Число жертв крупного ДТП, которое произошло на трассе «Кавказ» в Чечне, увеличилось до восьми человек.



Врачи объявили о смерти еще одного мужчины, также, по их словам, привезенный в больницу ребенок в тяжелом состоянии был отправлен в республиканскую детскую больницу.



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на больницу, куда доставили пострадавших.



Напомним, страшная авария случилась недалеко от Чернореченского поста. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель Ford, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Он выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с ВАЗ-21014, в салоне которого находилась семья из пяти человек. Также в аварию попала Lada Priora, проезжавшая в этот момент мимо.



Глава Чечни Рамзан Кадыров уже поручил руководителю республиканского штаба по вопросам профилактики ДТП, председателю парламента Чеченской Республики Магомеду Даудову провести тщательное расследование трагического инцидента.



По главы Чеченской Республики, пьяный человек за рулем представляет угрозу обществу, «как и самый опасный террорист».

