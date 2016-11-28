Число жертв «пьяного» ДТП в Чечне увеличилось до восьми человек

Мужчина, пострадавший в крупной аварии на трассе «Кавказ», скончался в больнице от полученных травм
Число жертв крупного ДТП, которое произошло на трассе «Кавказ» в Чечне, увеличилось до восьми человек.
Врачи объявили о смерти еще одного мужчины, также, по их словам, привезенный в больницу ребенок в тяжелом состоянии был отправлен в республиканскую детскую больницу.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на больницу, куда доставили пострадавших.
Напомним, страшная авария случилась недалеко от Чернореченского поста. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель Ford, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
Он выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с ВАЗ-21014, в салоне которого находилась семья из пяти человек. Также в аварию попала Lada Priora, проезжавшая в этот момент мимо.
Глава Чечни Рамзан Кадыров уже поручил руководителю республиканского штаба по вопросам профилактики ДТП, председателю парламента Чеченской Республики Магомеду Даудову провести тщательное расследование трагического инцидента.
По главы Чеченской Республики, пьяный человек за рулем представляет угрозу обществу, «как и самый опасный террорист».
Не знаю, как начать эти строки. Говорю положа руку на сердце! Я неоднократно заявлял, что нетрезвый человек за рулём представляет для общества такую же угрозу, как и самый опасный террорист. Некоторые не совсем понимают смысла этих слов. А пьяный человек, выезжая на дорогу, не может адекватно действовать, создаёт аварийную обстановку, гибнут и получают травмы люди. Мне сообщает Руководитель республиканского штаба по вопросам профилактики ДТП, Председатель Парламента ЧР Магомед Даудов, что вблизи Чернореченского поста на трассе "Кавказ" произошла крупная авария. По предварительным данным виновен водитель машины "Форд" Алам Ходжаев, 1976 г.р. Со слов свидетелей он был пьяным. Ходжаев выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с "ВАЗ-21014". Всего в ДТП участвовало три машины. Погибли 7 человек: Хаджаев, его двоюродный брат, две девочки в возрасте 10 и 14 лет, а также девушка 26-и лет и ещё двое мужчин. Сын Хаджаева - Артур (11 лет) и водитель "Приоры" доставлены в больницу в тяжёлом состоянии. Все погибшие в машине "ВАЗ-21014" (5 человек) были членами одной семьи. Я поручил Магомеду Даудову обеспечить тщательное расследование. Он с самого начала находится на месте аварии. Итак, в одно мгновение лишились жизни семь человек. Это сравнимо с крупным терактом... Когда собираются опомниться, какие ещё суровые наказания нужно придумывать? Да смилостивится Аллах над погибшими! Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким! Могу одно добавить, что задержанным за рулём в нетрезвом виде, не будет никакой пощады! #Кадыров #Россия #Чечня #ДТП #Жертвы