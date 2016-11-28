В Якутии единственный фармзавод оказался на грани банкротства

Единственный фармзавод Якутии оказался на грани банкротства. За девять месяцев 2016 года долги государственного унитарного предприятия «Сахамедпром» достигли 18 млн рублей.

По словам депутата Госдумы Федота Тумусова, усугубило ситуацию фармпредприятия ограничение господдержки. Он отметил, что «Сахамедпрому» трудно пробиться на торги, минуя крупных компаний-конкурентов, а больницы, которые заказывают продукцию у завода, не могут своевременно оплачивать полученные препараты. Все эти факторы повлияли на рост задолженности организации, из-за этого также не могут модернизировать оборудование и купить новые материалы для производства.



При этом, отметил Тумусов, работа идет, продукция выпускается, но очевидно, что для обновления производства требуется господдержка, пишет ИА SakhaNews.



«Сахамедпром» — пример того, о чем я постоянно говорю в Думе: нужно больше финансировать медицину. Это ведь не только зарплата врачей и строительство больниц. Это еще и лекарства, которые мы должны производить сами», — сказал Тумусов.



На сегодняшний день «Сахамедпром» является единственным в регионе предприятием, выпускающим продукцию для медучреждений, в том числе глюкозу и инфузионные растворы.