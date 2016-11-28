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Автомобиль сбил женщину на тротуаре у остановки в Москве

Пострадавшая госпитализирована

Легковой автомобиль сбил женщину на тротуаре, врезавшись в остановку общественного транспорта на северо-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

«Возле дома 11 на улице Пестеля легковой автомобиль сбил человека на тротуаре. На месте ЧП работают сотрудники ДПС, которые устанавливают причину происшествия», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы.

Пострадавшая женщина госпитализирована. 

Движение в районе аварии в результате ДТП затруднено, передает сетевое издание m24.ru.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Автомобиль сбил женщину на тротуаре у остановки в Москве

Пострадавшая госпитализирована

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