Путин уволил членкоров РАН с руководящих постов ФСБ, Минобороны, МВД

Российский президент Владимир Путин уволил с руководящих постов несколько высокопоставленных сотрудников ФСБ, Управделами президента, Министерства обороны и МВД.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что такое решение связано с тем, что эти госслужащие были избраны в число членкоров и академиков РАН, хотя президент рекомендовал этого не делать.

Сообщается, что от должности освобождены генерал-лейтенант Василий Христофоров, начальник Управления регистрации и архивных фондов Федеральной службы безопасности Российской Федерации (уволен по достижении предельного возраста пребывания на военной службе), Константин Котенко, заместитель управляющего делами главы государства, начальник Главного медицинского управления Управления делами президента РФ (уволен по собственному желанию), Александр Фисун, начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ (уволен по собственному желанию) и Александр Савенков, замминистра внутренних дел РФ, начальник Следственного департамента МВД РФ (уволен по собственному желанию).