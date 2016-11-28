СМИ: владелец «NBM-стройсервис» задержан по подозрению в мошенничестве

Полиция задержала владельца компании «NBM-стройсервис» Михаила Бабеля по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере или повлекшем лишение прав гражданина на жилое помещение (ст. 154 ч. 4 УК) на прошлой неделе. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на знакомых бизнесмена, чиновника правительства столицы. Информацию о задержании Бабеля подтвердил сотрудник правоохранительных органов.

Бизнесмен может быть причастен к организации двойных продаж в ЖК «Терлецкий парк» на Новогиреевской улице, пишет газета «Ведомости». В жилом комплексе было заключено 300 договоров долевого строительства, в реестр пострадавших попали 72 человека.



Информация о задержании Михаила Бабеля официально пока не подтверждена. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области данные о задержании бизнесмена пока не прокомментировали.



Личный телефон бизнесмена был недоступен в течение нескольких дней. На звонки не отвечали и в компании «NBM-стройсервис», сообщает телеканал «360».

Девелоперскую компанию «NBM-стройсервис» Михаил Бабель создал в 1994 году. За 22 года она построила около 1 млн кв. м недвижимости в Москве и других субъектах РФ. В разработке находится около 1 млн кв. м.

Пока неизвестно, кто займется завершением строительства объекта.

