Басков и Ланская выбрали детей

В новогодние праздники в Лужниках пройдет серия шоу «Волшебное созвездие Disney». 15 хитов из таких диснеевских фильмов, как «Русалочка», «Золушка», «Красавица и чудовище», «Король Лев» и других, исполнят звезды российских мюзиклов в сопровождении большого эстрадно-симфонического оркестра. А роли конферансье возьмут на себя четыре пары мальчиков и девочек от 9 до 13 лет.

Удивлять зрителя становится все труднее, и в этом году публике представят новый формат новогоднего представления — с видеорядом, спецэффектами и интерактивом.



— Прошло время, когда зритель в зале просто наблюдал, теперь ему хочется во всем поучаствовать самому, — рассказал продюсер Дмитрий Богачев, автор идеи и творческой концепции шоу. — В Америке зрители целыми стадионами поют вместе с артистами, это объединяет людей.

Задача по объединению публики и зрителей возложена на юных ведущих, которым понадобится не только умение петь и танцевать, но и выдержка, чувство юмора, способность вести себя в неожиданной ситуации.



Фото: пресс-служба «Disney»

Из 200 претендентов были одобрены 40 ребят, которые предстали перед членами жюри на кастинге в Детском музыкальном театре юного актера. Решать, кто покажет зрителям Лужников новую программу, позвали когда-то игравших в этом театре Николая Баскова и Валерию Ланскую, а также музыкального руководителя шоу Евгения Загота, Александра Стриженова с дочерью Сашей и худрука театра Александра Федорова.

— Работать с детьми и сложнее, и легче, — делится опытом Александр. — Нужен свой язык, не все темы открыты. Зато они мне верят и не предадут. А я за них в ответе, раз приручил. Вот до сих пор в ответе и за Леру Ланскую, и за Николашу Баскова (смеется).



Дети по очереди выходят на сцену и поют одну и ту же песню с символичным названием «Поскорей бы мне стать королем!». «Меня зовут Анастасия, мне 13 лет. Что еще говорить?» — тараторит первая участница. «Поздоровайся как шестилетний ребенок... А теперь как старенькая бабушка», — дает указания режиссер Александр Федоров. Его задача — вывести детей из зоны комфорта, ведь им предстоит импровизировать на сцене Лужников.



Фото: пресс-служба «Disney»

Николай Басков вручает участнице свой мобильник: «А теперь пой, как будто ты звонишь подружке... Танцуй, видео включи! А теперь как будто селфи делаешь». Дети выполняют указания, делают шпагаты, колесо без рук. «Господи, какие же мы были бездарные», — сетует Николай, глядя на подрастающее поколение.

— Когда родители пытаются реализовать мечты в своих детях — это большая ошибка, — убежден Басков. — Для меня главное, чтобы мой сын был счастливым и здоровым. У детей не должно быть никакого соревнования, только тогда они выиграют. Если ребенка нацеливают на победу — это залог провала.



Александр Федоров вторит своему воспитаннику:



— Я все время говорю детям: «Куда вы торопитесь? Вы очень рано начинаете!». Сейчас есть «проектные дети», у них в девять лет за плечами - целая карьера. А раньше был один проект — быть счастливыми, свободными, хорошими ребятами.

Родители, впрочем, детей поддерживают, хоть и относятся к их амбициям философски. Мама 11-летней Полины Ватаги не отговаривает дочь от увлечения шоу-бизнесом:



— Это бесполезно. Хотя я надеюсь, что это увлечение скоро пройдет, — смеется мать девочки, режиссер по профессии.

Итоги кастинга подведут в ближайшее время - последнее слово будет за представителями компании Disney. «Взрослым можно сказать "нет", а с детьми сложнее — они все талантливые», — жалуется Дмитрий Богачев.



Не всем повезет стать «королями», но, может, оно и к лучшему. Ведь по Николаю Баскову, главное - быть счастливыми. На это шансы точно есть у всех.