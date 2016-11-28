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Вертолет потерпел крушение в Крыму, два человека погибли

Винтокрылая машина рухнула в Алуштинском районе

Вертолет Robinson потерпел крушение в Крыму, рухнув в Алуштинском районе региона.

Крушение произошло в районе населенного пункта Виноградное, сообщили в ГУ МЧС, передает ТАСС. На борту находились два человека — мужчина и женщина, оба они погибли.

Также стало известно, что винтокрылая машина сильно разрушена, однако возгорания при ударе не произошло. Жертв и разрушений на земле нет.

«Частный вертолет упал в гористой местности в 7 км южнее Алушты», — добавили в ГУ МЧС.

Вертолет совершал полет с разрешения Росавиации.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Вертолет потерпел крушение в Крыму, два человека погибли

Винтокрылая машина рухнула в Алуштинском районе

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