Вертолет потерпел крушение в Крыму, два человека погибли

Винтокрылая машина рухнула в Алуштинском районе
Вертолет Robinson потерпел крушение в Крыму, рухнув в Алуштинском районе региона.
Крушение произошло в районе населенного пункта Виноградное, сообщили в ГУ МЧС, передает ТАСС. На борту находились два человека — мужчина и женщина, оба они погибли.
Также стало известно, что винтокрылая машина сильно разрушена, однако возгорания при ударе не произошло. Жертв и разрушений на земле нет.
«Частный вертолет упал в гористой местности в 7 км южнее Алушты», — добавили в ГУ МЧС.
Вертолет совершал полет с разрешения Росавиации.