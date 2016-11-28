Автобус с детьми попал в аварию в Башкирии

Авария с участием пассажирского автобуса в детьми и иномарки произошла на территории Бирского района в Башкирии. Автобус марки Setra столкнулся с Renault Twingo на 96-м км трассы Уфа–Янаул.



В автобусе из Перми находилось 30 человек, из которых 21 — дети. Они возвращались домой со спортивных соревнований в Стерлитамаке. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.



В аварии погибла 52-летняя жительница Благовещенска, она находилась в малолитражке. Ее супруг, управлявший автомобилем, госпитализирован.



Причины аварии устанавливаются, сообщает ИА «Башинформ.рф» со ссылкой на республиканское УГИБДД.