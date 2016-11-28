Первый ежегодный фестиваль молодежных театров стартовал в Пскове

Первый ежегодный фестиваль молодежных театров стартовал 27 ноября в Пскове. Мероприятие посвящено 110-летию со дня основания Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина, сообщили в пресс-службе обладминистрации.

Фестиваль открылся на главной сцене театра спектаклем «Немое кино. Сантиментальная горячка». В постановке приняли участие молодые актеры Учебного театра «На Моховой» из Санкт-Петербурга и студенты Российского государственного института сценических искусств. Автор и режиссер спектакля — заслуженный артист России Сергей Бызгу, передает Псковская лента новостей.

Впервые премьера спектакля состоялась в июне этого года. Постановка черно-белого кино отражает эпоху немого кинематографа, глубокий след в истории которого оставили такие звезды, как Чарли Чаплин, Грета Гарбо, Макс Линдер, Мэри Пикфорд, Бастер Китон, Рудольф Валентино и Гарольд Ллойд.

Фестиваль продлится в течение трех дней и завершится во вторник, 29 ноября, спектаклем «Свято».