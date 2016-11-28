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Предстоящая ночь в Москве станет самой холодной за всю осень

Температура опустится до минус 9 – минус 11 градусов

Грядущая ночь на 29 ноября станет в текущем осенне-зимнем сезоне самой холодной. Воздух в Москве остынет до минус 9 — минус 11 градусов.

«Так холодно этой осенью в столице еще не было. Самые низкие температуры этого сезона зафиксированы 6 и 12 ноября, когда столбики термометров опустились до 7,9 ниже ноля», — сообщили в Гидрометцентре РФ, передает ТАСС.

В ближайшие дни ожидается мороз и небольшой снег. 1 декабря будет минус 12 — минус 14 градусов ночью и до минус 9 градусов днем.

Всю неделю будет держаться умеренный мороз.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Предстоящая ночь в Москве станет самой холодной за всю осень

Температура опустится до минус 9 – минус 11 градусов

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