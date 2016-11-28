Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
28 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Защита Улюкаева просит суд разрешить ему посещать больницу

Адвокат отметил, что в настоящий момент состояние экс-министра «оставляет желать лучшего»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Защита экс-главы Министерства экономического развития России Алексея Улюкаева попросила Мосгорсуд разрешить бывшему министру, задержанному по обвинению во взятке, посещать больницу. Об этом заявил адвокат Тимофей Гриднев.

«Прошу разрешить ему посещение лечебного учреждения для планового лечения, а также разрешать врачам приходить к нему», — приводит его слова агентство ТАСС.

Адвокат отметил, что здоровье его подзащитного «оставляет желать лучшего», а также напомнил о том, что не так давно Алексей Улюкаев перенес гипертонический криз.

Напомним, 15 ноября СК РФ информировал, что Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести госпакет акций «Бaшнефти».

На следующий день президент России Владимир Путин освободил министра от должности в связи с утратой доверия.

Читайте также:

Под угрозой дисквалификации

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Защита Улюкаева просит суд разрешить ему посещать больницу

Защита Улюкаева просит суд разрешить ему посещать больницуАдвокат отметил, что в настоящий момент состояние экс-министра «оставляет желать лучшего»

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Леонид Слуцкий

депутат

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Инфографика

Человек пропал: что делать, как искать и спасать

Человек пропал: что делать, как искать и спасать

Вся инфографика

Мнение

Андрей Манойло

политолог

Все мнения

Мнение

Наталья Логвинова

предприниматель

Все мнения

Инфографика

Новогодние каникулы: куда россияне ездят отдыхать

Новогодние каникулы: куда россияне ездят отдыхать

Вся инфографика

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Фотолента

Световое шоу: открытие катка на ВДНХ

Световое шоу: открытие катка на ВДНХ

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения

Фотолента

Главные события недели в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Главные события недели в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке