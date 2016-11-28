Защита Улюкаева просит суд разрешить ему посещать больницу

Защита экс-главы Министерства экономического развития России Алексея Улюкаева попросила Мосгорсуд разрешить бывшему министру, задержанному по обвинению во взятке, посещать больницу. Об этом заявил адвокат Тимофей Гриднев.

«Прошу разрешить ему посещение лечебного учреждения для планового лечения, а также разрешать врачам приходить к нему», — приводит его слова агентство ТАСС.

Адвокат отметил, что здоровье его подзащитного «оставляет желать лучшего», а также напомнил о том, что не так давно Алексей Улюкаев перенес гипертонический криз.

Напомним, 15 ноября СК РФ информировал, что Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести госпакет акций «Бaшнефти».



На следующий день президент России Владимир Путин освободил министра от должности в связи с утратой доверия.