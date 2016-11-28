Власти Москвы ужесточат борьбу с закрывающими номера автовладельцами

Власти Москвы планируют ужесточить борьбу с автомобилистами, закрывающими или снимающими номера машин во время парковки. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник.

Как и ранее, машина, припаркованная с нарушением правил, будет эвакуирована. «Если автомобиль стоит с нечитаемыми номерами, сотрудники «Администратора московского парковочного пространства» и «Центра организации дорожного движения» будут этот знак освобождать от всяких закрытий, и, если парковка не оплачена, будут выписывать штраф»,— цитирует РИАМО представителя сказал собеседник агентства.



Соответствующее решение было принято для повышения антитеррористической безопасности перед новогодними и рождественскими праздниками, заявил глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.



По его словам, с начала 2016 года в Москве из-под запрещающих остановку и стоянку знаков эвакуировали на спецстоянки более 4,5 тыс. автомобилей без номеров или с нечитаемыми знаками.



В Москве платная парковка появилась в ноябре 2012 года на 21 улице в центре Москвы. Затем эти зоны стали распространяться в пределах всего Бульварного кольца и во всех районах внутри Садового кольца. Внутри Третьего транспортного кольца, а также на некоторых участках за его пределами платную парковку внедрили с конца 2014 года. В октябре прошлого года платную парковку ввели на отдельных участках на 95 улицах вблизи мест наибольшего скопления автомобилей.