Полузащитник ЦСКА Головин признан лучшим молодым футболистом

Лауреатом премии «Первая пятерка» признан полузащитник московского ЦСКА Александр Головин. Об этом сообщила пресс-служба Детской футбольной лиги. Премия вручается ежегодно лучшему молодому игроку Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по итогам календарного года.

Головин в прошедшем сезоне-2015/16 провел 18 матчей, в одном из которых забил 1 гол. В текущем розыгрыше чемпионата России 20-летний футболист провел в премьер-лиге 15 матчей, где отличился забитым голом и голевой передачей.

Кроме Головина, за первую строчку боролись Игорь Безденежных («Уфа»), Дмитрий Ефремов («Оренбург»), нападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов и защитник «Анжи» Георгий Тигиев, сообщает «Спорт-Экспресс». Победителя определили итоги голосования, в которых принимали участие руководители футбольных ведомств и клубов, тренеров, журналистов и экспертов. В результате хавбек Головин набрал 277 очков. Вторым стал нападающий«Рубина» Рифат Жемалетдинов, который набрал 101 очко. Третье место досталось защитнику «Анжи» Георгию Тигиеву — 79 очков.

Премия «Первая пятерка» вручается ДФЛ с 2002 года. Ранее обладателями награды становились Александр Кержаков, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Игорь Акинфеев, Александр Кокорин и другие.

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