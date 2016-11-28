Сборная Аргентины выиграла Кубок Дэвиса

Федерико Дельбонис, аргентинский теннисист, принес своей команде решающее очко в игре с хорватом Иво Карловичем, переиграв его в трех сетах: 6:3, 6:4, 6:2. Таким образом, сборная Аргентины одержала победу над Хорватией в Кубке Дэвиса со счетом: 3:2.

Дельбонис подчеркнул, что выиграть Кубок было его мечтой, тем более что для сборной Аргентины эта победа в турнире оказалась первой в истории, сообщает «Спорт-Экспресс».

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