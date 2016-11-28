Кадыров заявил, что никогда не говорил об убийстве русских солдат

Рамзан Кадыров заявил, что никогда не произносил слов о своей причастности к убийствам российских солдат.

«Никогда, нигде, никому, ни в шутку, ни всерьез не говорил, что убивал русских солдат. Эти слова приписывают мне, они умышленно запущены в Сеть. Их тиражируют, прекрасно зная: это наглая ложь», — сказал Кадыров в интервью ТАСС.

Глава Чечни рассказал о том, как во время первой чеченской кампании он и его отец забрали у боевиков двух пленных солдат и одного контрактника, которых передали в штаб федеральных войск в Грозном.

«Можно сказать, спасли», — подчеркнул Кадыров.

