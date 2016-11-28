Опубликовано видео с места крушения вертолета под Алуштой

Следствие проводит проверку по факту гибели двух человек в результате крушения в Крыму вертолета Robinson, рухнувшего в Алуштинском районе, сообщили в СУ СК по региону. По предварительной информации, на борту воздушного судна находился глава «Союз Маринс Групп», актер и продюсер Александр Куликов, его помощница Мария и пилот.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места крушения вертолета.

Инцидент произошел в понедельник утром в районе села Виноградное около Алушты. Сообщение в службу спасения о падении частного вертолета поступило в 09.34.

На место происшествия выехал крымский транспортный прокурор, передает ТАСС.



Вертолет направлялся из Ялты в Белогорск.