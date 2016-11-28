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Опубликовано видео с места крушения вертолета под Алуштой

Следственный комитет начал проверку по факту крушения

Следствие проводит проверку по факту гибели двух человек в результате крушения в Крыму вертолета Robinson, рухнувшего в Алуштинском районе, сообщили в СУ СК по региону. По предварительной информации, на борту воздушного судна находился глава «Союз Маринс Групп», актер и продюсер Александр Куликов, его помощница Мария и пилот. 

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места крушения вертолета.

Инцидент произошел в понедельник утром в районе села Виноградное около Алушты. Сообщение в службу спасения о падении частного вертолета поступило в 09.34.

На место происшествия выехал крымский транспортный прокурор, передает ТАСС.

Вертолет направлялся из Ялты в Белогорск.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Опубликовано видео с места крушения вертолета под Алуштой

Следственный комитет начал проверку по факту крушения

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