В Рязани проверят состояние лифтов в многоэтажных домах

Состояние лифтов в многоэтажных домах Рязани проверят, после того как в субботу, 26 ноября, в одном из домов застряли пассажиры. Соответствующее поручение дал глава администрации города Олег Булеков.

По данным РИА «7 новостей», инцидент произошел в многоэтажном доме на улице Павлова. После освобождения из лифта пассажиров, сотрудники аварийной бригады установили, что данный лифт является пригодным к дальнейшей эксплуатации.

Глава администрации города поручил соответствующим службам разобраться в причинах произошедшего и тщательно подходить к вопросам плановой профилактики и технического осмотра лифтового оборудования.