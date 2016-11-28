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В Рязани проверят состояние лифтов в многоэтажных домах

Накануне в одном из домов города в лифте застряли пассажиры

Состояние лифтов в многоэтажных домах Рязани проверят, после того как в субботу, 26 ноября, в одном из домов застряли пассажиры. Соответствующее поручение дал глава администрации города Олег Булеков.

По данным РИА «7 новостей», инцидент произошел в многоэтажном доме на улице Павлова. После освобождения из лифта пассажиров, сотрудники аварийной бригады установили, что данный лифт является пригодным к дальнейшей эксплуатации.

Глава администрации города поручил соответствующим службам разобраться в причинах произошедшего и тщательно подходить к вопросам плановой профилактики и технического осмотра лифтового оборудования.

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

В Рязани проверят состояние лифтов в многоэтажных домах

Накануне в одном из домов города в лифте застряли пассажиры

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