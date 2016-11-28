Число жертв крушения вертолета в Крыму возросло до трех

Трое погибли при падении двухместного вертолета в Крыму. Об этом сообщил представитель оперативного штаба на месте аварии.

«В 150 м от места крушения вертолета найдено тело третьего погибшего», — приводит его слова «РИА Новости».

Собеседник агентства добавил, что третьим погибшим, предположительно, является пилот.

Напомним, ранее в понедельник стало известно, что вертолет упал в горах, в 7 км к югу от Алушты. Как сообщил источник в экстренных службах региона, полет воздушного судна был санкционирован Росавиацией. Ранее сообщалось о двух погибших.

В настоящий момент все обстоятельства происшествия выясняются.